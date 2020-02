Bochum. In Harpen wurden die Finalspiele der Bezirksmeisterschaften ausgetragen. Für die Bochumer Teilnehmer war nach dem Achtelfinale Schluss

Marcel Zielinski verteidigt seinen Titel beim TC BW Harpen

Für Marcel Zielinski vom TC Parkhaus Wanne-Eickel ist es der zweite Titel in Serie bei den Bezirksmeisterschaften. In der Neuauflage des Vorjahresfinals setzte er sich in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 gegen Luca Matteo Sobbe vom TuS Ickern durch. Bei den Frauen sicherte sich die Topgesetzte Svetlana Iansitova (TuS Ickern/DTB 92) den Titel. Im vereinsinternen Duell schlug sie Paula Rumpf (TuS Ickern/DTB 106) mit. Für Iansitova war es der erste Turniersieg bei der ersten Teilnahme.

Turnierveranstalter und Oberschiedsrichter Stefan Schneider blickte auf zwei Wochenenden mit hochklassigem und fairem Tennissport zurück. „Wie im Vorfeld bereits angenommen, hat die Qualität auf dem Platz deutlich zugenommen“, fasste Schneider zusammen und ergänzte: „Die deutlichen Finalergebnisse spiegeln allerdings den Verlauf der Endspiele gut wieder.“

Endstation Achtelfinale – Bochumer spielen bei Titelvergabe keine Rolle

Die Finalistinnen und Finalisten zeigen zudem, dass der TC Parkhaus Wanne-Eickel und der TuS Ickern derzeit eine Vorreiterrolle im Bezirk Ruhr-Lippe einnehmen. Stefan Schneider bestätigte dies. „ Grün-Weiß Bochum kann ebenfalls noch weitere sehr gute Spielerinnen und Spieler stellen. Allerdings liefen parallel zu den Bezirksmeisterschaften noch andere hochklassige Veranstaltungen“, erklärte Schneider

Für die Starterinnen und Starter aus Bochum war das Turnier spätestens nach dem Achtelfinale beendet. Jolina Maß, Fabienne Maß und Ricarda Steiner (alle TC GW Bochum) gelang drei Frauen der Einzug ins Achtelfinale. Bei den Herren schaffte Frederik Faste (TC GW Bochum) den Sprung in die Runde der letzten 16. Dort unterlag er Eerik Ahomaa vom TC Grün-Weiß Herne.