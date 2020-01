Bochum. Am Freitag steigt die Premiere der Viactiv Race Arts in der Jahrhunderthalle. Der TV Wattenscheid 01 will ein neues Sportevent etablieren.

Macher des TV Wattenscheid 01 fiebern Sportevent entgegen

So sieht es also aus, wenn aus einer Idee eine reale Veranstaltung wird. In der Jahrhunderthalle in Bochum ist auf jeden Fall aufgebaut, was sich Hans-Peter Anders, der 2. Vorsitzende des TV Wattenscheid 01, Wattenscheids Manager Michael Huke und Meeting-Organisator Peter Schnabel schon vor einiger Zeit überlegt haben. „Die Idee war, eine Leichtathletik-Veranstaltung in der Jahrhunderthalle zu veranstalten“, sagt Anders. Am Freitag ist es soweit. Dann findet die Premiere der Viactiv Race Arts statt.

Leichtathletik trifft Industriedenkmal trifft Urbansports. Das ist so etwas wie die Überschrift über das Sportevent, dass es so noch nicht gibt. Nicht in Deutschland oder Europa oder sonst wo auf der Welt. Die Macher des TV Wattenscheid wollen da etwas Neues etablieren. Leichtathletik der Spitzenklasse in einem Industriedenkmal, dazu Urbansports, also BMX-Fahrer, Skateboarder und Tänzer.

Aufbau ist fast abgeschlossen

„Das ganze ist auch schon in Richtung 2032 gedacht“, sagt Schnabel. Olympia im Ruhrgebiet meint das. Schnabel glaubt, dass der TV Wattenscheid mit diesem Event dazu beitragen kann, dass die Chancen auf Olympische Spiele im Ruhrgebiet größer werden. „Wir wollen zeigen“, sagt er, „dass wir so etwas organisieren können und das der große Sport hierhin passt.“

Blick in die Jahrhunderthalle während des Aufbaus: Links die Stabhochsprunganlage, in der Mitte die 60-Meter-Bahn, rechts die erhöhte Anlaufbahn für den Weitsprung. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Am Donnerstagmorgen, etwas mehr als 24 Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung, sind Anders, Huke und Schnabel zusammen in der Jahrhunderthalle. Sie schauen sich an, wie weit der Aufbau fortgeschritten ist. „Das sieht viel besser aus als auf den Zeichnungen oder in der 3D-Animierung die wir besser gesehen haben“, sagt Huke und sieht dabei sehr zufrieden aus. Der Aufbau in der großen Halle der Jahrhunderthalle, in der sonst auch Urbanatix stattfindet, ist fast abgeschlossen.

Livebilder auf einem großen Würfel

Wenn man durch die Pforte in die Jahrhunderthalle reinkommt, steht links die Stabhochsprungmatte mit der erhöhten Anlaufbahn. Rechts ist die erhöhte Anlaufbahn für den Weitsprung. In der Mitte liegt eine blaue 60-Meter-Tartanbahn. Sie kommt aus Berlin, wird ausgelegt, wenn dort das Istaf-Indoor stattfindet. An der Decke mitten in der Halle hängt ein großer Würfel. Komplett drumherum sind Tribünen aufgebaut. Die Zuschauer sitzen ganz nah dran. „Auf dem Würfel“, sagt Schnabel, „werden wir Livebilder zeigen.“ Damit die Zuschauer von überall in der Halle die Auftritte der Athleten verfolgen können.

Die sind mit so einer Klasse und in dieser Dichte sonst nur bei internationalen Meisterschaften zu sehen. Der TV Wattenscheid 01 hat nationale und internationale Spitzenathletinnen und Spitzenathleten verpflichtet. Am Freitag werden in der Jahrhunderthalle Deutsche Meisterinnen und Meister, EM-, WM- und Olympia-Teilnehmer am Start sein. Über die 60 Meter flach und die 60 Meter Hürden jeweils in den Vorläufen im Duell Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann. Auch das gibt es in dieser Form noch nicht. Das mache, hat Maurice Huke, Sprinter des TV Wattenscheid der mitlaufen wird, „diesen Wettkampf ungemein spannender“.

Lichteffekte und viel Musik

Das erwartet auch Pamela Dutkiewicz. Die Hürdenläuferin ist die derzeit vielleicht bekannteste Athletin des TV Wattenscheid und natürlich am Freitag auch am Start. „Sie hat sich die Halle in dieser Woche angesehen“, sagt Huke. „Sie war begeistert.“ So wie Huke und Anders und Schnabel es auch sind.

Sie freuen sich auf den Freitag und darauf, dass die Jahrhunderthalle das neue Sportevent, ihr neues Sportevent erlebt. „Dann ist es draußen dunkel“, sagt Schnabel. „Wenn es dann beleuchtet ist, ist es toll.“ Wobei er aber auch noch nicht weiß, wie das komplette Event funktionieren wird. „Es ist durchchoreographiert“, sagt Huke. „Wir haben eine Eröffnung, die verschiedenen Wettkämpfe, dazwischen die Vorführungen der BMX-Fahrer, Skateboarder oder Dancesportler. Sie weisen dann schon immer auf den nächsten Leichtathletik-Wettkampf hin.“ Unterstützt, getragen wird das gesamte Event von einer Licht- und Musikshow. Aus einer Idee wird Wirklichkeit.