„Lob für Stiepel“: 1:5 – Warum bricht Westenfeld ein?

Bochum. Westenfeld geht in Stiepel in der zweiten Halbzeit unter. Kapitän Arens sucht im Video-Interview nach Erklärungen und lobt die Tore des Gegners.

Stark angefangen, stark nachgelassen: Die Sportfreunde Westenfeld kassierten am Donnerstagabend in der Bochumer Kreisliga A1 trotz guter erster Halbzeit eine 1:5-Packung. Vier der fünf Gegentore fielen in Hälfte zwei. Im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz ärgert sich Westenfelds Kapitän Mike Arens unter anderem über vergebene Chancen und einfache Fehler.

SF Westenfeld: Mike Arens im Video-Interview

Fußball-Kreisliga: Westenfelds Kapitän Mike Arens im Interview Fußball-Kreisliga- Westenfelds Kapitän Mike Arens im Interview Video: FUNKE Foto & Video

