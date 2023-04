LIVE! Wattenscheid 09 ohne Sane gegen Rödinghausen und den Heimfluch

Wattenscheid SG Wattenscheid 09 tritt ohne mehrere Angreifer gegen den SV Rödinghausen an. Die bisherigen Heimspiele 2023 waren bitter. Wir berichten live.

Achtmal hat es die SG Wattenscheid 09 in diesem Jahr in der Regionalliga probiert, nur einmal hat es geklappt: Bis auf das Auswärtsspiel vor einem Monat bei Schlusslicht SV Straelen kassierte die SGW dabei ausschließlich Niederlagen, zuletzt ein so bitteres wie deutliches 0:4 in Lippstadt. Besser waren die Leistungen in den Heimspielen - aber sowohl gegen Bocholt als auch gegen die U23-Teams von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln kassierte Wattenscheid späte Gegentore und verlor unglücklich.

Das Spiel gegen Köln immerhin wird aufgrund eines Kölner Verstoßes gegen die U23-Regel für Wattenscheid gewertet werden - ein Grund, warum 09 im Tabellenkeller der Regionalliga West weiter auf den Klassenerhalt hoffen darf. Um den Hoffnungsschimmer heller strahlen zu lassen, muss das Team von Christian Britscho aber im schweren Heimspiel gegen den SV Rödinghausen endlich mal nicht nur Lob vom Gegner, sondern auch Punkte holen. Dabei muss die SGW erneut auf Kim Sane und Dennis Lerche verzichten.

SG Wattenscheid 09 gegen SV Rödinghausen - der Liveticker

So spielt die SGW: Neufeld,P. Britscho, Brdaric, Malcherek, Renke, Wiebel, Tunga, Sindermann, Cirillo, Meier, Casalino

Neufeld,P. Britscho, Brdaric, Malcherek, Renke, Wiebel, Tunga, Sindermann, Cirillo, Meier, Casalino So spielt Rödinghausen; Wechsel - Flottmann, Hippe, Braco Sanchez, Schaub, Hoffmeier, Safi, Choroba, Meyer, Hober, Riemer

14 Uhr: Die Teams laufen ein - Wattenscheid in Schwarz-Weiß, der SV Rödinghausen in Grün.

14.03 Uhr: Anpfiff! Der SV Rödinghausen stößt an, das Spiel läuft.

4. Minute: Neu in der Wattenscheider Startelf ist der junge Eduard Renke, der für den gesperrten Tim Kaminski ins Team rückt - er verteidigt hinten rechts. In der Mitte ist Tim Brdaric zurück. Auch Julian Meier und Marco Cirillo sind neu, sie stürmen gemeinsam mit Felix Casalino.

10. Minute: Die erste große Chance! Rödinghausens Malte Meyer setzt sich links im Strafraum gegen Jeffrey Malcherek durch, schieß aber mit links am langen Eck vorbei.

15. Minute: Freistoß für Rödinghausen vom rechten Flügel nach einem Foul von Tim Brdaric: Der Schuss von Bravo Sanchez landet aber bei Neufeld.

16. Minute: Dicke Chancen auf beiden Seiten! Erst rettet Neufeld spektakulär im Eins-gegen-eins gegegen Vincent Schaub. 09 schaltet dann direkt um, Cirillo geht mit dem Ball in den Strafraum und legt quer: Er findet aber nicht Julian Meier, sondern den etwas schlechter postierten Casalino, der beim Schuss gestört wird - drüber. Daraus hätte Wattenscheid mehr machen müssen.

19. Minute: Wattenscheid kommt jetzt besser ins Spiel und hat die nächste Chance, diesmal nach einem Freistoß: Der Schuss von Phil Britscho wird von Leon Wechsel aber ganz knapp übers Tor gelenkt. Der Keeper hat sich dabei leicht verletzt, kann aber weitermachen.

