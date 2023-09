LIVE! Wattenscheid 09 gegen Erkenschwick unter Druck – vier fehlen

Nach dem Erfolgserlebnis im Westfalenpokal (hier Dennis Lerche im Spiel gegen Wanne 11) will Wattenscheid 09 auch in der Liga endlich gewinnen.

Wattenscheid. Die Spvgg Erkenschwick ist heiß auf die SG Wattenscheid 09 – die Gastgeber stehen unter Druck. Wir berichten live aus dem Lohrheidestadion.

Nur ein Punkt aus fünf Spielen: Die SG Wattenscheid 09 empfängt am Sonntag als Tabellenschlusslicht die Spvgg Erkenschwick. Es wird ein richtungsweisendes Duell für die SGW, die zuletzt die Erwartungen selten erfüllte und beim 0:3 in Bövinghausen phasenweise „blockiert“ wirkte, wie Sportvorstand Pozo y Tamayo sagte. Bislang standen die meisten Fans aber trotzdem zu ihrer Mannschaft – auch die Stimmung steht aber auf dem Prüfstand. Es ist ein Spiel mit Endspielcharakter.

Wir berichten aus dem Lohrheidestadion im Liveticker.

Oberliga Westfalen, 6. Spieltag: SG Wattenscheid 09 - SpVgg Erkenschwick

Lohrheidestadion Wattenscheid

Sonntag, 17. September – Anstoß 15 Uhr

Wattenscheid 09 gegen Spvgg Erkenschwick – die Aufstellungen

Aufstellung Wattenscheid: Lenuweit - Schurig, Kacmaz, Wiebel, Kaminski - Sindermann, Williams - Cirillo, Lerche, Casalino, Renke

Reserve: Dudek (ETW), Ichimura, Muharremi, El Mansoury, Lucas, Lewicki, Yanik, Broos, da Costa

Aufstellung Erkenschwick: Hester - Warnat, Jordan, Breilmann, M. Isensee, Kasak, Oerterer, Wortmann, Amaimouni, Rosenkranz, Schick

Reserve: Werner (ETW), Ovelhey, Pilica, Sdzuy, Röttger, Pulver, L. Isensee, Schürmann

Wattenscheid 09 gegen Spvgg Erkenschwick – das Spiel im Live-Ticker

15.04 Uhr: Anstoß im Lohrheidestadion - nach einer Schweigeminute und etwas rotem Rauch aus dem Gästeblock geht es los!

Wattenscheid 09 in Rot, Erkenschwick in Weiß

14.58 Uhr: Die Mannschaften stehen am Rand der Baustelle bereit zum Einlaufen: Erkenschwick in Weiß und Grau, Wattenscheid ganz in Rot.

14.55 Uhr: Auf den Rängen ist die Stimmung außergewöhnlich für ein Oberliga-Spiel - beide Fanlager stimmen sich lautstark ein: "Hurra, die Schwicker, die sind da" auf der einen, "Hier regiert die SGW!" auf der anderen Seite.

14.48 Uhr: Die Ränge füllen sich langsam, das Wetter passt. Die Erkenschwicker sind schon wieder in der Kabine, die Wattenscheider beenden gerade das Aufwärmen - die SGW wird heute in den zu Hause etwas ungewohnten roten Trikots auflaufen.

Wattenscheid 09 gegen Erkenschwick mit Dennis Lerche und Tom Sindermann von Beginn

14.32 Uhr: Trainer Christian Britscho hat seine Mannschaft auf einigen Positionen umgebaut, teilweise gezwungenermaßen. Kacmaz rückt für den gesperrten Malcherek ins Team. Eduard Renke und Dennis Lerche, der im Pokal einen Freistoß verwandelte, rücken auch in die erste Elf. Kapitän heute ist Tom Sindermann, der erstmals in dieser Saison von Beginn an in der Oberliga auf dem Feld steht. Nico Lucas, Jamal El Mansoury und Abid Yanik sitzen dafür auf der Bank.

14.30 Uhr: "Willkommen auf dem Abenteuerspielplatz Lohrheidestadion", begrüt der Stadionsprecher die Fans - die Erkenschwicker Fans haben sich bereits mit einem Böller angekündigt. Die Partie gilt als "Risikospiel", die SG Wattenscheid rechnet erstmals in dieser Saison mit einer vierstelligen Kulisse.

Vor Anpfiff: Die Gäste sind auf jeden Fall heiß auf das Spiel im Lohrheidestadion. Stefan Oerterer sagte gegenüber dem Reviersport: „Auf dieses Spiel freue ich mich besonders. In diesem Stadion macht es immer Bock zu spielen. Das durfte ich in meiner Karriere schon öfter erleben. Einige unserer Fans werden sicherlich auch vor Ort sein. Dementsprechend wird die Kulisse bestimmt riesig. Da freuen wir uns alle drauf.“

Vor Anpfiff: Trainer Christian Britscho muss nicht nur auf seinen Kapitän verzichten (Malcherek fehlt Rot-gesperrt), auch Arda Nebi, Fabrizio Fili und Youngster Alexandros Dimopoulos fallen aus (alle verletzt)

.

Stefan Oerterer, Torjäger der Spvgg. Erkenschwick. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Wattenscheid 09: Erkenschwick ein gefährlicher Gegner

Vor Anpfiff: Erkenschwick kommt als Aufsteiger mit viel Euphorie, hat Regionalligist Ahlen aus dem Westfalenpokal geworfen und gehört zur Spitzengruppe der Oberliga – die Mannschaft von Magnus Niemöller ist defensiv stark und hat vorne eine starke Offensive um Finn Wortmann und Stefan Oerterer. Immerhin konnte die SG Wattenscheid unter der Woche mit einem Sieg im Pokalspiel bei Landesligist Wanne 11 etwas Selbstvertrauen sammeln. Kapitän Jeffrey Malcherek sah dort aber Rot und fehlt.

