LIVE! Wuppertaler SV gegen die SG Wattenscheid 09 klar vorne

Wuppertal. Aufsteiger SG Wattenscheid 09 ist zu Gast im Stadion am Zoo beim Wuppertaler SV. Wir berichten live vom Spiel der Fußball-Regionalliga West.

Mit einer Partie, die überregional Aufsehen erregte, startete die SG Wattenscheid vor einer Woche in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga: 4:5 (1:4) unterlag die SGW nach toller Aufholjagd gegen den SC Preußen Münster. Am Samstag geht es nun zum nächsten Topteam: Wattenscheid ist zu Gast beim Wuppertaler SV.

Partie: Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09

Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09 Datum: Samstag, 3. Dezember 2022

Samstag, 3. Dezember 2022 Anstoß: 14 Uhr, Stadion am Zoo, Wuppertal

Die Niederlage gegen Münster konnte die SGW als moralischen Sieg verbuchen, als Bestätigung für den Aufwärtstrend. Nachdem der Aufsteiger lange am Tabellenende stand, haben Christian Britscho und sein Team die Wende geschafft, ist die SGW durch eine starke Serie wieder näher an die Nichtabstiegsplätze herangerückt. „Wir fahren natürlich dahin, um etwas mitzunehmen“, betont Britscho mit Blick auf die Partie bei seinem Ex-Verein. (Alle Aussagen des SGW-Trainers lesen Sie hier.)

Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09: Wir berichten live

14:48 Uhr: Halbzeit! Das war eine eindeutige Sache bis jetzt - mit 2:0 für den WSV geht es in die Pause.

42. Minute: Der erste Wechsel: Wattenscheids Timm Esser muss runter, wird an der Bank behandelt. Für ihn ist nun Norman Jakubowski im Spiel.

39. Minute: Stiepermann mit der großen Chance aufs 3:0, nachdem Wattenscheids Abwehr einen eigentlich ungefährlichen Ball selbst gefährlich macht - Stiepermann schießt aber drüber.

35. Minute: Wie in den vergangenen beiden Spielen liegt Wattenscheid 0:2 hinten - zweimal gelang ein Comeback (3:2 gegen Düsseldorf, 4:5 gegen Münster) - aber hier deutet nichts daraufhin, dass das ein drittes Mal gelingt.

24. Minute: 2:0 für Wuppertal nach einem Konter: Marco Stiepermann schließt einen Konter ab, muss eine Hereingabe von links nur gegen Neufelds Laufrichtung über die Linie drücken. Wattenscheids Defensive ist unsortiert, der WSV nutzt das eiskalt.

16. Minute: Der WSV dominiert und macht fast das 2:0: Güler wird an der Grundlinie nicht angegriffen, bringt den Ball in die Mitte - und trifft den Außenpfosten.

6. Minute: Tor für den WSV! Güler hatte Wuppertals erste Chance, da landete sein Abschluss noch knapp über der Latte. Die zweite Chance nutzt er, trifft per Kopfball ganz frei aus kurzer Distanz nach einer Peitz-Flanke von der rechten Seite. 1:0 WSV!

2. Minute: Erster Abschluss Wattenscheid: Canbulut setzt sich gegen zwei Wuppertaler durch, sein Schuss aus 18 Metern ist aber kein Problem für Franz Langhoff, der den Ball festhält.

14:02 Uhr - 1. Minute: Anpfiff!

14:00 Uhr: Wattenscheid in Weiß-Schwarz, Wuppertal in Blau-Rot - gleich geht's los. Mit einer Choreo mit blau-rotem Rauch unter dem Titel "21 Jahre Ultras" begrüßen die WSV-Fans die Mannschaften beim Einlauf.

13:42 Uhr: Personell gab es zur Abwechslung mal eine gute Nachricht von der SGW: Angreifer Felix Casalino, dessen Ausfall eigentlich eingeplant war, steht im Kader. Das hilft, denn Dennis Lerche fehlt gesperrt nach seiner Gelb-Roten Karte. Casalino sitzt allerdings genau wie Kim Sane zunächst auf der Bank - dafür kehrt RWE-Leihgabe Timur Kesim in die Startelf zurüc.

So spielt die SGW: Neufeld - Sindermann, Brdaric, Schurig, Britscho - Esser (42. Jakubowski), Lucas, Canbulut, Meier - Kesim, Jessey. - Reserve: Staudt (TW), Jakubowski, Casalino, Renke, Bosnjak, Sane, Tunga, Hinnenkamp, Yildiz.

So spielt der WSV: Langhoff - Henke, Schweers, Berisha - Montag, Demming, Rodrigues Pires, Hagemann - Stiepermann, Güler, Peitz. - Reserve: Patzler (TW), Galle, Rama, Prokoph, Multari, Salau, Müller, D'Hone, Königs.

Zum Liveticker des Reviersport geht es hier

Felix Casalino (re.) soll gegen Wuppertal in den Kader der SG Wattenscheid 09 zurückkehren. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

SG Wattenscheid 09: Aktuelle Berichte rund um den Lohrheideklub:

Für Wuppertal stehen planmäßig noch drei Spiele in diesem Jahr an: Gegen Wattenscheid, in Wiedenbrück und dann das Nachholspiel bei RW Ahlen am vierten Adventswochenende – falls dann gespielt werden. Die SGW beendet das Aufstiegsjahr 2022 mit einem richtungsweisenden Heimspiel gegen Ahlen am kommenden Wochenende im Lohrheidestadion.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum