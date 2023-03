LIVE! SG Wattenscheid 09 gegen Kölns U21 wieder mit Kim Sane

Wieder dabei: Kim Sane musste in Straelen noch kurzfristig passen, gegen Köln rückt er wieder in die Startelf der SG Wattenscheid 09.

Wattenscheid. Kellerduell der Regionalliga West im Lohrheidestadion: Die SG Wattenscheid 09 empfängt die 1. FC Köln U21. Wir berichten live.

Neun Spiele an einem Samstag: Bevor sich auch die Regionalliga West in ein spielfreies Wochenende (mit einigen Nachholpartien) verabschiedet, steht an diesem Nachmittag noch einmal volles Programm an. Den Abschluss macht dabei das Kellerduell zwischen der SG Wattenscheid 09 und der U21 des 1. FC Köln im Lohrheidestadion – da die Bundesliga-Profis des FC am Samstagabend um 18.30 Uhr in Dortmund zu Gast sind, wird das Spiel in Wattenscheid erst um 16 Uhr angepfiffen werden, um Kölner Fans einen doppelten Stadionbesuch zu verhindern. Ab 16 Uhr berichten wir live in diesem Artikel.

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln U21 – alle Infos zum Spiel

Samstag, 18. März

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln U21

Regionalliga West, 27. Spieltag

Lohrheidestadion Wattenscheid

Sportlich ist die Ausgangslage klar: Beide haben zwar am vergangenen Spieltag gewonnen, beide brauchen aber noch dringend Punkte – besonders die Wattenscheider, die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen und noch mindestens zwei Konkurrenten überholen müssen, um in der Liga zu bleiben.

Dennis Lerche ist der beste Torjäger der SG Wattenscheid 09, bereitete beim 2:1 in Straelen ein Tor vor und machte eins selbst – gegen Köln fehlt er der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Sechs Punkte aus den Partien gegen Straelen und Köln hatte SGW-Torjäger Dennis Lerche dazu versprochen, hatte auch großen Anteil am Sieg in Straelen – heute fehlt er aber gelbgesperrt. Auch Nico Lucas und Marvin Schurig (beide angeschlagen) fallen aus.

Wattenscheid gegen Köln – das Kellerduell im Liveticker

Die Aufstellungen: Obwohl Dennis Lerche ausfällt, hält SGW-Trainer Christian Britscho an der Doppelspitze fest – Winter-Neuzugang Simon Roscher stürmt gemeinsam mit Felix Casalino. Bemerkenswert vor allem: Im Tor steht wieder Kilian Neufeld. Neufeld war vergangene Woche für den beruflich verhinderten Bruno Staudt ins Tor gerückt – heute ist Staudt wieder dabei, aber auf der Bank. In der Hinrunde war der Torwartwechsel schon einmal genau so gelaufen, auch beim Spiel gegen Kölns U21. Kim Sane, der vor einer Woche verletzungsbedingt passen musste, ist wieder dabei und ersetzt Umut Yildiz.

Köln läuft genau so auf wie vor einer Woche beim klaren Erfolg über RW Ahlen.

So spielt die SGW: Neufeld - Malcherek, Wiebel, Brdaric - Britscho, Sindermann, Tunga, Cirillo, Sane - Casalino, Roscher (Reserve: Staudt, Jakubowski, Jessey, Meyer, Yerli, Renke, Kaminski, Esser, Yildiz)

Neufeld - Malcherek, Wiebel, Brdaric - Britscho, Sindermann, Tunga, Cirillo, Sane - Casalino, Roscher (Reserve: Staudt, Jakubowski, Jessey, Meyer, Yerli, Renke, Kaminski, Esser, Yildiz) So spielt Köln: Roloff - Nadjombe, Akmestanli, Schneider, Salger, Schmid, Nottbeck, Limnios, Strauch, Mittelstädt, Schlax (Reserve: Didzilatis, Trautner, Suchanek, Kraus, Schwirten, Giesen, Özkan, Mekoma, Waldminghaus)

15.50 Uhr: Gleich geht’s los – ab 16 Uhr berichten wir live!

15.58 Uhr: Schon vor dem Anstoß gibt es gute Nachrichten für die beiden Teams: Die Kellerkonkurrenten Düsseldorf U23 (1:5 gegen Kaan) und RW Ahlen (0:3 gegen Lippstadt) verlieren deutlich - die Wattenscheider könnten also mit einem Erfolg über Köln an Ahlen vorbeiziehen. Bocholt verliert durch ein spätes Gegentor 3:4 gegen Borussia Mönchengladbachs U23. Wiedenbrück allerdings trifft in der Nachspielzeit zum 3:2 gegen Straelen, holt also auch wichtige Punkte.

16:01 Uhr: Aufgrund eines festen Regenschauers gab es eine kurze Verzögerung - jetzt laufen die Teams ins Stadion ein, 09 traditionell in Schwarz-Weiß, Köln in Rot.

16.04 Uhr: Anpfiff! Die Sonne ist wieder da im Lohrheidestadion - und die Partie läuft.

5. Minute: Köln macht bislang das Spiel, Wattenscheid lauert auf Konter. Nach einem solchen zieht Simon Roscher aus knapp zwanzig Metern mit links ab, schießt aber drüber.

