LIVE: Schafft Wattenscheid 09 gegen Lotte endlich die Wende?

Wattenscheid. Der Tabellenführer kommt ins Lohrheidestadion – aber auch gegen die SF Lotte ist Wattenscheid selbstbewusst. Der Live-Ticker ab 15 Uhr.

Mit dem emotionalen 3:2-Erfolg über den Oberliga-Zweiten ASC 09 im Krombacher-Westfalenpokal am Mittwochabend hat die SG Wattenscheid 09 ein Signal gesendet. Punkte bekam das Liga-Schlusslicht dafür aber nicht, um die geht es heute wieder: Tabellenführer Sportfreunde Lotte kommt ins Lohrheidestadion – und die SGW will nach zwei klaren Niederlagen zuletzt (1:4 gegen Sprockhövel, 0:5 gegen Münster) auch in der Meisterschaft die Wende schaffen.

Anstoß im Lohrheidestadion ist um 15 Uhr, wir berichten hier ab 14.50 Uhr im Liveticker.

Allerdings: Die SG Wattenscheid hat in diesem Kalenderjahr jedes Heimspiel verloren. Lotte dagegen ist in Top-Form, kann den sechsten Sieg in Serie feiern: Trainer Fabian Lübbers Vorgabe in den Vereinsmedien der Sportfreunde: „Wir fahren mit einer Menge Selbstvertrauen nach Wattenscheid und wollen den sechsten Sieg in Serie. Trotzdem werden wir den Gegner nicht unterschätzen. Die Jungs freuen sich auf die Kulisse und ein Spiel gegen einen solchen Traditionsverein."

Emotional: SGW-Trainer Engin Yavuzaslan beim Westfalenpokalspiel gegen den ASC. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

