Dennis Lerche diskutiert im Spiel gegen dem ASC 09 Dortmund mit dem Schiedsrichter – in der Nachspielzeit sah der Stürmer Gelb-Rot und fehlt Wattenscheid 09 daher beim FC Brünninghausen.

Wattenscheid. Die SG Wattenscheid 09 tritt beim FC Brünninghausen in Dortmund an und will nach drei Niederlagen endlich siegen. Wir berichten live im Ticker.

Dortmunder Wochen für die SG Wattenscheid 09: Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den ASC 09 vor einer Woche ist die SGW zu Gast in der Nachbarstadt beim FC Brünninghausen: Um 15 Uhr ist Anstoß am Hombruchsfeld. Wattenscheid-Trainer Christian Britscho muss dabei nicht nur den gelb-rot-gesperrten Dennis Lerche, sondern auch auf Arda Nebi verzichten. Tom Sindermann rückt dafür wieder in den Kader.

FC Brünninghausen - SG Wattenscheid 09: Das Spiel im Liveticker

Brünninghausen: Broda - Kruse, Gondurm, Ivancic, El Hamassi, Trawinski Liskunov, Celik, Wieczorek, Mattes, Bokemueller

Wattenscheid: Lenuweit - Schurig, Wiebel, Malcherek, Kaminski - Martins Williams, Lucas, Cirillo - Yanik, Casalino, El Mansoury

15.47 Uhr: Halbzeit in Dortmund: Eine abwechslungsreiche erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten. Nach wackeligem Beginn hat sich die SGW ins Spiel gekämpft, spielte zweikmapfstark, druckvoll und zielstrebig - verpasste aber die Führung. In einer Viertelstunde geht es bei 0:0 weiter.

Wattenscheid 09 verpasst erneut die Führung

40. Minute: Doppelchance Wattenscheid - und was für eine! Abid Yanik erobert sich richtig stark den Ball auf der rechten Seite gegen Trawinski und setzt zunächst Cirillo ein, der vor den Strafraumkante an Broda scheitert. Den Abpraller kriegt wieder Cirillo, der diesmal auf Yanik spielt - aus kurzer Distanz scheitert er aber an Brodas Fußbawehr. Brünninghausens Torwart sichert das 0:0.

38. Minute: Pfostentreffer für Wattenscheid 09: Marco Cirillo erkämpft sich gegen Kruse den Ball, und schlenzt nach Zusammenspiel mit Jamal El mansoury aufs Tor - der Ball trifft den rechten Pfosten.

32. Minute: Und jetzt wieder Brünninghausen: Flanke von rechts, am langen Pfosten ist Patrick Trawinski ganz frei, tritt beim Volley-Versuch aber neben den Ball.

Wattenscheid 09: Casalino sorgt für Alarm - aber weiter 0:0

27. Minute: Felix Casalino macht der Brünninghauser Hintermannschaft Sorgen. Wieder setzt er sich bei einem langen Ball durch, diesmal gegen Sebastian Kruse. Er versucht dann, querzuspielen, die Dortmunder sind aber nachgerückt und klären die Szene. Weiter keine Tore, obwohl beide ihre Chancen hatten.

22. Minute: Martins Williams und Casalino im Strafraum, beide entscheiden sich jeweils gegen den Abschluss - Casalino fällt dann, die Wattenscheider fordern kurz Strafstoß, dafür reichte der Zweikampf aber wohl nicht. Wattenscheid inzwischen die bessere Mannschaft.

20. Minute: Nächster Versuch von Cirillo, geklärt zur Ecke. Nach der kommt Schurig zum Abschluss, trifft aber auch nicht. Es bleibt beim 0:0.

Wattenscheid 09 antwortet mit eigenen Chancen - Casalino Zentimeter vorbei

18. Minute: Und jetzt die dicke Chance für die SGW: Es ist Casalino, der einen langen Ball erläuft und sich frei vor Leon Broda für den direkten Abschluss entscheidet: Der Ball geht hauchdünn am linken Pfosten vorbei, der Torwart wäre wohl chancenlos gewesen.

17. Minute: Guter Wattenscheider Angriff: Lucas mit dem Ball auf Casalino, der von der rechten Seite aus Abid Yanik bedient - Yanik bekommt den Ball frei vor Broda aber nicht gut unter Kontrolle und muss wieder zurückspielen. Am Ende steht ein harmloser Schuss von Cirillo aus der Distanz.

15. Minute: Das Spiel findet jetzt mehr im Mittelfeld statt, Wattenscheid hat mehr vom Spiel, der erste gute Torschuss fehlt aber noch.

10. Minute: Im Gegenzug erstmals Wattenscheid, aber El mansourys Hereingabe von linkskann Wieczorrek vor Casalino klären.

Wattenscheid 09 früh unter Druck - Brünninghausen vergibt Chancen

9. Minute: Nächste Chance für Brünninghausen: Bokuemueller schickt Trawinski links steil, der frei aus spitzem Winkel auf Lenuweit zustürmt, aber am langen Pfosten vorbeischießt.

4. Minute: Wieder Freistoß, wieder Wieczorrek: Diesmal ist er ganz frei vor Lenuweit, trifft den Ball aber nicht richtig. Bei den Standards muss die SGW aufpassen.

1. Minute: Große Chance für Brünninghausen: Brünninghausen mit der Freistoßflanke von rechts, Pascal Wieczorrek köpft aufs Tor - Phil Lenuweit im Wattenscheider Tor verhindert den frühen Rückstand.

15.02 Uhr: Anstoß in Brünninghausen, Wattenscheid in Rot! Auf dem Platz geht der FCB in den weißen Trikots in die Offensive, daneben haben die Fans der SGW das Kommando.

Wattenscheid 09: Viele Fans unterstützen Mannschaft in Dortmund

14:52 Uhr: Christian Britscho hat sich ein Heimspiel für Wattenscheid 09 gwünscht - und er bekommt es. Wohl mehr als 200 Fans der SGW sind mit nach Dortmund gekommen, von Blau-Weiß ist auf der Tribüne wenig zu sehen, die ist fest in Wattenscheider Hand.

