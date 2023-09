LIVE! Brisantes Duell für SG Wattenscheid 09 beim TuS Bövinghausen

Tim Kaminski und die SG Wattenscheid 09 treffen auf den TuS Bövinghausen – endlich soll der erste Sieg her.

Dortmund. In Dortmund ist die SG Wattenscheid 09 zu Gast beim TuS Bövinghausen. Wir berichten im Liveticker vom Oberliga-Kracher am Samstagabend.

Fünfter Spieltag in der Oberliga Westfalen: Der gut gestartete Aufstiegsfavorit TuS Bövinghausen empfängt die SG Wattenscheid 09 (18.30 Uhr). Die Dortmunder sind leicht favorisiert, Wattenscheid aber deutlich stärker als die Tabellensituation glauben macht: Mit nur einem Punkt ist die SGW Vorletzter.

Ein brisantes Spiel wird es auch deshalb, weil die beiden Trainer einen grundsätzlichen ähnlichen Plan haben. Sowohl Christian Knappmann als auch Christian Britscho arbeiten viel mit direkten Mann-Zuordnungen beim Verteidigen – der Gegner soll in Zweikämpfe gehen und dort zu Fehlern gezwungen werden. Es dürfte also ein intensives Spiel werden: Die Bövinghausener haben den besser besetzten Kader, aber auch ein intensives Westfalenpokalspiel vom Mittwochabend in den Knochen (0:2 gegen Verl). Wattenscheid kann wieder auf Stürmer Dennis Lerche setzen - er war aber zuletzt erkältet und sitzt zu Beginn auf der Bank.

SG Wattenscheid 09 beim TuS Bövinghausen – die Aufstellungen:

Wattenscheid-Trainer Christian Britscho setzt auf exakt die gleiche Elf wie beim 0:0 gegen den FC Brünninghausen. Dennis Lerche ist wieder auf der Bank dabei, Arda Nebi fehlt weiter. Neuzugang Nils da Costa steht noch nicht auf dem Aufstellungsbogen. Anders sieht das bei Bövinghausen aus, der nachverpflichtete Yanni Regäsel (16 Bundesligaspiele) sitzt wieder auf der Bank, kam schon Mittwoch im Westfalenpokal im Einsatz. Der Ex-Wattenscheider Umut Yildiz stürmt von Beginn für Christian Knappmann. Phil Britscho Sohn des Wattenscheider Trainers, sitzt auf der Bank.

Aufstellung Bövinghausen: LÜbcke - Kerasidik, Piossek, Dzaferoski, Wild, Thier, Schmeling, Murati, Al-Haizameh, Yildiz, Thaqi

Reserve Bövinghausen: Walde (ETW), Dej, Regäsel, Tomczak, Fadika, Ortmann, Algan, Phil Britscho

Aufstellung Wattenscheid: Lenuweit - Schurig, Wiebel, Malcherek, Kaminski - Lucas, Williams - El Mansoury, Cirillo Yanik - Casalino

Reserve Wattenscheid: Dudek (ETW), Kacmaz, Sindermann, Lewicki, Renke, Fili, broos, Dimopoulos, Lerche

SG Wattenscheid 09 beim TuS Bövinghausen – der Liveticker:

18.25 Uhr: Alles bereit in Bövinghausen - gleich kommen die Mannschaften aus der Kabine! Schafft Wattescheid 09 den ersten Sieg der Saison?

Wattenscheid-Angreifer Marco Cirillo hatte in den ersten drei Spielen viel Pech mit Latte und Pfosten. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Vor Anpfiff: Wattenscheid und Bövinghausen haben im Ligabetrieb noch nie gegeneinander gespielt, in zwei Testspielen 2022 gab es 3:0 und 1:0 zwei Siege der damals noch klassentieferen Dortmunder. Britscho und Knappmann trafen zuletzt als Trainer in der Oberliga-Saison 2021/22 aufeinander, als Wattenscheid 3:1 bei Westfalia Herne gewann – die SGW stieg am Ende auf, Herne ab.

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum