LIVE! Wattenscheid 09 mit bitterem Start bei Alemannia Aachen

Am Tivoli steigt am Samstag das Spiel zwischen Alemannia Aachen und der SG Wattenscheid 09.

Wattenscheid. Sowohl Alemannia Aachen als auch die SG Wattenscheid stecken in einer Negativserie. SGW-Coach Britscho bringt unter anderem einen neuen Stürmer.

Die Spiele werden weniger, der Druck, zu punkten steigt auf die SG Wattenscheid 09 – am heutigen Samstag ist der Tabellenvorletzte der Regionalliga West zu Gast am Tivoli bei Alemannia Aachen und versucht, dringend benötigte Zähler gegen den direkten Wiederabstieg zu sammeln. In diesem Artikel berichten wir ab 13.45 Uhr live.

Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09

Samstag, 125. Februar, 14 Uhr

Tivoli Aachen

Beide Mannschaften gehen mit drei Niederlagen in Serie in die Partie – Aachen hatte in den letzten Wochen drei Niederlagen mit 1:9 Toren, Wattenscheid mit 1:11. Alemannia Aachens Trainer Helge Hohl sagt: „Wir brauchen ein gutes Positionsspiel mit dem Ball, kreative Lösungen auf engem Raum, gute Präsenz in der Box, gutes Gegenpressing.“

Simon Roscher rückt für Dennis Lerche in die Startelf der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09: So läuft das Spiel

Vor dem Spiel: Unter der Woche zeigte Aachen eine gute Leistung, unterlag im Pokal aber nach Verlängerung 0:1 gegen Drittligist Viktoria Köln – diese 120 Minuten in den Knochen muss Alemannia wettmachen. „Es hat sehr viel Kraft gekostet, die Intensität war sehr hoch, höher als im Vergleich zu den Ligaspielen“, sagt der Coach vor dem Spiel bei „Sporttotal“. Er entscheidet sich aber gegen eine große Rotation – Felix Heim und Benjamin Hemcke spielen für Schmitt und Wilton.

Bei der SGW kehrt Steve Tunga nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück. Winter-Neuzugang Simon Roscher startet im Sturmzentrum, Dennis Lerche sitzt zunächst auf der Bank.

Die Aufstellungen:

Wattenscheid: Staudt - Schurig, Esser, Wiebel, Kaminski, Tunga, Sindermann, Meier, Yildiz, Sane, Roscher.

Aachen: Johnen - Held, Uzelac, Baum, Bajric, Mause, Ramaj, Müller, Hemcke, Heim, Dervisevic.

14.04 Uhr: Anstoß!

6. Minute: Ganz bitterer Start für die SG Wattenscheid 09 - Aachen führt und wieder ist es ein einfacher Fehler. Ein unkontrollierter Befreiungsschlag von Franko Uzelac wird zur Vorlage für Jannik Mause, weil Timm Esser sich als letzter Mann verschätzt und dann auch noch ausrutscht. Mause umkurvt Bruno Staudt und trifft einfach zum 1:0!

14. Minute: Wattenscheid bekommt rund um den eigenen Strafraum wenig Zugriff auf die Aachener, die hier aufs 2:0 drängen. Einige gute Angriffe hat die Alemannia nun aber nicht genutzt.

18. Minute: Bester Angriff der SGW! Von Wiebel geht es schnell über Sindermann und Tunga zu Simon Roscher, der in die Tiefe startet - der neue Mittelstürmer trifft aber nur den Pfosten, stand dazu im Abseits.

28. Minute: Nach turbulenter, temporeicher Anfangsphase at sich das Spiel etwas beruhigt. Alemannia ist um Kontrolle bemüht, hat das Spiel eigentlich im Griff, aber Wattenscheid hat mehr Ballbesitz und sucht die Wege nach vorne. Aachen hält sich zurück. Eine Ecke von Marvin Schurig kann Alemannia klären.

33. Minute; Heim mit dem Diagonalball auf Mause, aber dessen Abschluss aus spitzem Winkel ist kein Problem für Bruno Staudt.

37. Minute: Nach einem Ballverlust von Tunga schaltet Alemannia schnell um: Felix Heim entscheidet sich für den Alleingang und schließt aus rund 18 Metern ab, sein Schuss wird aber geblockt und geht knapp am Tor vorbei. Die folgende Ecke fängt Bruno Staudt ab.

38. Minute: Gute Chance für Wattenscheid: Staudts langer Abschlag bringt Alemannia-Keeper Johnen in Bedrängnis, der sich außerhalb seines Tors gegen Kim Sane verzettelt. Letzlich kommt Roscher zum Abschluss, der aber drüberschießt.

