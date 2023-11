Leithes Joker Dias de Miranda: „Bin besser, wenn ich von der Bank komme“

Bochum. Leithes Rafael Dias de Miranda trifft auch gegen Grumme als Joker. Im Video-Interview spricht er über seine Bank-Stärke und den „komischen Sieg“.

Er hat es wieder getan: Rafael Dias de Miranda von Rot-Weiss Leithe erzielte am Sonntag im Duell bei Eintracht Grumme zwei Minuten nach seiner Einwechslung das Tor zum 4:2, letztlich gewannen die Leither trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand mit 5:2 (hier geht’s zu den Video-Highlights). Leithes Trainer Tibor Bali war danach aber nicht durchweg zufrieden.

Für Dias de Miranda war es bereits das fünfte Joker-Tor in dieser Saison. Wenn er in der Startelf stand, erzielte er dagegen nie einen Treffer. Im Video-Interview mit Kommentator Philipp Moser sagt der Torschütze deshalb auch: „Ich bin besser, wenn ich von der Bank komme.“ Außerdem spricht er über den „komischen Sieg“ in Grumme.

RW Leithe: Rafael Dias de Miranda im Video-Interview

RW Leithes Rafael Dias de Miranda im Interview RW Leithes Rafael Dias de Miranda im Interview

