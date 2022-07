Leichtathletik-WM Eugene: Zeitplan aus Wattenscheider Sicht

Julia Ritter (hier bei ihrem Bronze-Gewinn bei der DM vorm Brandenburger Tor in Berlin) startet am Freitag in ihren ersten WM-Wettkampf im Kugelstoßen.

Eugene. Viermal ist der TV Wattenscheid 01 bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) vertreten. Patrick Schneider und Julia Ritter machen den Anfang.

Neun Stunden Zeitverschiebung: Ein großer Teil der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/Oregon verschwindet aus Sicht des deutschen Fernsehpublikums im Nachtprogramm – auch das ein Grund, warum für viele deutsche Athletinnen und Athleten die Europameisterschaften in München im August einen höheren Stellenwert haben als die Weltmeisterschaften.

Glück hat noch Dreispringerin Jessie Maduka, die am Samstagmorgen um 10.30 Uhr Ortszeit mit der Qualifikation an der Reihe ist – 19.30 Uhr ist es dann in Deutschland. Die Entscheidung fällt allerdings in der Nachmittags-Session: Die ARD-Sportschau überträgt in der Nacht von Montag auf Dienstag, los geht es um 3.20 Uhr.

Leichtathletik-WM: Julia Ritter ist bereits am Freitag dran

Zweite Einzelstarterin des TV Wattenscheid ist Julia Ritter, sie ist bereits am Freitag dran. Die Vorfreude des 24-jährigen Kugelstoß-Shootingstars auf ihre erste WM war riesig. Die Qualifikations-Wettkämpfe sind für Freitagnachmittag Ortszeit angesetzt (2.05 Uhr MESZ). Die Entscheidung fällt in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.25 Uhr, live im ZDF).

Patrick Schneider hofft ebenfalls heute auf einen Einsatz in der 4x400-Meter-Mixed-Staffel: Die Vorläufe werden um 20.45 Uhr MESZ in der ARD übertragen, die Entscheidung fällt als letzte des Wettkampftags (4.50 Uhr MESZ).

Tatjana Pinto greift erst am Abschluss-Wochenende ein

Tatjana Pinto vom TV Wattenscheid 01 ist für die deutsche 4x100-Meter-Staffel für die Leichtathletik-WM in Eugene nominiert. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Mit der 4x400-Meter-Staffel der Männer ist Schneider erst am Abschlusswochenende 23./24. Juli an der Reihe (Vorläufe Samstag, Finale Sonntag), genau wie Tatjana Pinto mit der 4x100-Meter-Staffel (Freitag/Samstag).

