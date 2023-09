LDKC-Star Pickert nach DM-Triumphen: „Belohnung für Saison“

Bochum. Vizeweltmeister Nico Pickert vom Linden-Dahlhauser Kanuclub holte in Köln vier DM-Titel. Die Bochumer freuten sich über weitere Medaillensieger.

Für Nico Pickert reiht sich derzeit ein wichtiger Wettkampf an den nächsten. Nur wenige Tage nach den Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg standen am Fühlinger See in Köln die Deutschen Meisterschaften an. Pickert gewann im Einer-Canadier alle vier möglichen Titel und war damit einer der erfolgreichsten Sportler der Kanu-DM. Der Bochumer Sportler des Jahres 2022 war aber nicht der einzige Aktive des Linden-Dahlhauser Kanuclubs, beziehungsweise aus Bochum, der erfolgreich war.

Highlights des ersten Tages der Titelkämpfe stellten die Finalrennen über die 1000 Meter in der Leistungsklasse dar. Nico Pickert, der sich in der letzten Woche bei der WM zum Vizeweltmeister gekrönt hatte, paddelte souverän zur Deutschen Meisterschaft. Neben diesem Erfolg gelang ihm auch der Sieg über die 500 Meter. Nico Pickert: „Für mich ist das noch einmal eine Belohnung für die gute Saison.”

Mit Teamkollege Leonard Bals siegt Pickert auch im C2 über 500 Meter

Am zweiten Tag gab es für ihn einen weiteren Titel und einen zweiten Platz. Zunächst gewann er über die Sprintdistanz von 200 Metern, in dem Rennen kam sein langjähriger Vereinskollege Leonard Bals auf Platz acht. Im C8 Mixed über 200 Meter reichte es dann mit der Renngemeinschaft des Kanuverbandes NRW zu Silber hinter der Renngemeinschaft aus Sachsen. Mit Pickert im Kanu saßen etliche Akteure aus Bochum, unter anderem auch Leonard Bals.

Bals/Pickert sicherten sich zudem den Titel im C2 in der Leistungsklasse über 500 Meter. Das Duo des KC Wiking Bochum, Niklas Krunke/Eric Pleßmann kam hier auf Platz vier. Ein besonderes Augenmerk bei einer Deutschen Meisterschaft richtet sich auch stets auf das prestigeträchtige Rennen im Achter-Canadier. Nach mehreren zweiten und dritten Plätzen gelang es einer Renngemeinschaft aus Bochumer Kanuten, in einem hart umkämpften Rennen nun endlich den Titel nach Bochum-Dahlhausen zu holen.

