Last-Minute-Siegtor und fünfmal Rot: SW Eppendorfs irrer Sieg gegen Türkiyemspor im Video

Bochum. Bei Eppendorfs 3:2-Sieg gegen Türkiyemspor gibt es fünf Platzverweise, das Siegtor fällt in der 100. Minute. Hier sehen Sie die Videos zum Spiel.

Dieses Spiel werden alle Beteiligten nie wieder vergessen: SW Eppendorf hat in der Bochumer Kreisliga A1 am Samstag einen dramatischen 3:2-Sieg im Nachholspiel gegen Türkiyemspor gefeiert. Das Siegtor fiel erst in der zwölften Minute der Nachspielzeit. Ein Grund für die lange Nachspielzeit: Vorher waren vier (!) Spieler vom Platz geflogen, jeweils zwei Spieler beider Mannschaften. Bei Türkiyemspor traf es erst Torwart Cedric Nist und dann auch den Feldspieler, der für Nist ins Tor gegangen war.

Wir haben das verrückte Duell Türkiyemspor und Eppendorf am Samstag live übertragen. Hier finden Sie am Sonntag die Highlights, Interviews und das Re-Live. Kommentator der Partie ist Andreas Artz. Auch das Spiel . zwischen RW Leithe und Adler Riemke haben wir am Samstag live gestreamt, hier geht's zu den Videos.

Kreisliga A1 Bochum: Türkiyemspor gegen Eppendorf die zweite Halbzeit im Re-Live

Aufgrund von technischen Problemen können wir nur die zweite Halbzeit im Re-Live zeigen. Auch der Ton fehlt leider.

Türkiyemspor - Eppendorf

Kreisliga A1 Bochum: Türkiyemspor Bochum gegen SW Eppendorf - die Highlights

Aufgrund von technischen Problemen können wir nur die Highlights der zweiten Halbzeit zeigen. Auch der Ton fehlt leider.

Highlights: Türkiyempsor - SW Eppendorf Highlights: Türkiyempsor - SW Eppendorf

Eppendorfs Peter Zejewski im Interview

Türkiyemspors Erman Seydioglu im Interview

Kubilay Gülen ist mit zehn Treffern bester Torjäger von Türkiyemspor Bochum. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Türkiyemspor liegt aktuell auf Platz sieben, kann mit einem Sieg aber bis auf einen Punkt an den Tabellendritten Eppendorf herankommen. Zuletzt feierte Türkiyemspor unter anderem einen 3:1-Sieg gegen den BV Hiltrop (hier geht’s zu den Video-Highlights). Co-Trainer Kenan Dalman betonte hinterher nochmals, dass sein Team keine Lust auf „dieses Herumgegurke im Mittelfeld der Liga“ habe.

Eppendorf kassierte zuletzt mit dem 3:4 gegen die Sportfreunde Westenfeld die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie. Der Tabellendritte hatte sich davor unter anderem mit 4:0 gegen Croatia Bochum durchgesetzt (hier geht’s zu den Video-Highlights). Anschließend hatte Allrounder Marvin Missun im Video-Interview ein Kreisliga-Geheimnis gelüftet.

