Wattenscheid. In Wattenscheid geht es in der Vorrunde traditionell sportlich besonders hoch her - es geht auch um den inoffiziellen Titel des Stadtteilmeisters.

Landesligist DJK Wattenscheid hat sich sehr viel vorgenommen

Wenn es um die Favoriten für den Turniersieg des diesjährigen Hallenmasters geht, darf die DJK Wattenscheid nicht fehlen. Der Vorjahresdritte und Ausrichter der Vorrunde im Stadtbezirk West geht mit hohen Erwartungen in das Turnier, wie Trainer Manfred Behrendt betont: „Wir waren in den letzten Jahren immer sehr erfolgreich dabei, von daher starten wir auch in diesem Jahr mit dem Ziel, das Turnier zu gewinnen.“ In der Vorrunde setzte sich die DJK auch 2019 durch und wurde damit „Wattenscheids Stadtmeister“, dank eines 3:1-Finalsieges gegen SW Wattenscheid 08.

In der Zwischenrunde geht es um die Endrunden-Tickets

Gespielt wird am Samstag, 11. Januar, ab 12 Uhr in der Sporthalle der Maria-Sybilla-Merian Gesamtschule. Die jeweils drei Bestplatzierten der Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich für die Zwischenrunde (zwei Gruppen, ab 16.15 Uhr). Die Sieger bestreiten das Finale (18.15 Uhr), die Zweitplatzierten zuvor das Spiel um Platz drei, das in Wattenscheid Bedeutung hat: Denn drei Teams ziehen in die Endrunde ein. Im Vorjahr überraschte SF Westenfeld als Dritter nach einem 1:0 gegen Eppendorf.

Die DJK gilt als einziger Landesligist der Wattenscheider Vorrunde zwar als großer Favorit, Behrendt rechnet aber trotz des Klassenunterschiedes mit einem offenen Turnier: „Das sind alles Ortsduelle und acht bis zehn gute Hallenspieler kriegen eigentlich alle Vereine zusammen, das macht es ja so spannend. Von daher sind auch die vermeintlichen Außenseiter nicht zu unterschätzen.“ Sein Team trifft am Samstag auf die beiden A-Kreisligisten Eppendorf und Neuruhrort sowie auf Rot-Weiß Leithe und den FC Hasretspor aus der Kreisliga B.

Eppendorf rechnet sich gute Chancen auf die Endrunde aus

Im Vorjahr setzte sich überraschend SF Westenfeld imk Spiel um Platz drei gegen SW Eppendorf mit 1:0 durch und zog damit in die Endrunde ein. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Einer der stärksten Gruppengegner ist auf dem Papier Kreisligist Schwarz-Weiß Eppendorf. Trainer Sergio Allievi, der das Turnier von der Tribüne aus verfolgen wird und seinem Spieler Marvin Meißner den Trainerposten für die Zeit des Hallen-Masters überlässt, ist optimistisch, dass sein Team sich für die Endrunde vom 17. Bis 19. Januar in der Rundsporthalle Bochum qualifizieren kann: „Die DJK ist natürlich das Maß aller Dinge, aber ich denke, dass dahinter der zweite Platz für uns drin ist.“

Im Hinblick auf die Rückrunde, in der die Schwarz-Weißen um den Aufstieg kämpfen wollen, liege der Fokus allerdings ebenso darauf, sich am Wochenende in der Halle nicht zu verletzen, so Allievi weiter: „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie am Samstag vernünftig Fußball spielen und zeigen, was sie drauf haben, aber auch im Hinterkopf behalten, kein unnötiges Risiko zu gehen.“

Gruppe B: Wattenscheid 08 ist der Favorit

„Im Normalfall sollte es möglich sein, dass wir uns für die Endrunde qualifizieren“, sagt Christian Möller, Trainer von Wattenscheid 08. Sein Team gilt als Favorit der Gruppe B, in der der Bezirksligist mit dem VfB Günnigfeld auf einen direkten Ligakonkurrenten trifft. Komplettiert wird die Gruppe von den beiden Kreisligisten SV Höntrop und den Sportfreunden Westenfeld.

Fairness soll an erster Stelle stehen

Jubel beim Überraschungs-Dritten SF Westenfeld im Vorjahr. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Unterschätzen wolle Möller letztgenannte trotz des vermeintlichen Klassenunterschiedes jedoch nicht: „In der Halle ist immer alles möglich, da haben auch die klassentieferen Mannschaften die Chance sich zu behaupten. Aber wenn man bei so einem Turnier antritt, will man natürlich auch gewinnen.“

Neben dem sportlichen Erfolg lege der Trainer aber vor allem Wert auf die Fairness seiner Mannschaft, die sich in den letzten Jahren die ein oder andere Sperre in der Halle eingehandelt hatte: „In erster Linie wollen wir mögliche Ausfälle, egal ob durch Sperren oder Verletzungen, so gut es geht vermeiden.“

Günnigfeld will Verletzungen verhindern

Ähnlich äußert sich auch Günnigfelds Trainer Dino Degenhardt: „Unser Ziel ist es, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen und auf jeden Fall weiterzukommen, auch wenn 08 sicherlich der Favorit ist.“ Auf einige Spieler aus dem Ligabetrieb muss Degenhardt dabei allerdings verzichten: „Manche Spieler wollen nicht in der Halle spielen, und ich werde auch niemanden zwingen. Wir wollen nicht riskieren, dass sich jemand verletzt, dafür stehen wir in der Liga momentan auch zu schlecht da.“

Nur wenige Chancen auf die Endrunde rechnen sich dagegen die Sportfreunde Westenfeld aus. Der Zwölfte der Kreisliga B2 freue sich schlichtweg auf eine gut besuchte Halle, wie Trainer Frank Röhling erzählt: „Wattenscheid hat immer eine der stärksten Vorrunden im Turnier. Wir müssen als Underdog in jedem Spiel 100 Prozent geben, um eine Chance zu haben. Deswegen haben wir uns wie immer vorgenommen, einfach möglichst gut abzuschneiden.“