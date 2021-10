Kurdistan hofft auf eine Reaktion, für Riemke wird’s ernst

Bochum. Siebter Spieltag in der Bezirksliga: Auf den TuS Harpen wartet ein dicker Brocken, Adler Riemke hingegen muss langsam aber sicher punkten.

Der VfB Günnigfeld muss auf Kamli Kokoschka und Kevin Wrede verzichten, Phönix auf Marvin Huß Dennis Gidaszewski. Altenbochums Spiel hingegen wurde auf die kommende Woche verlegt. Der Bezirksliga-Überblick.

TuS Harpen (10./7) – SF Wanne (1./16). Dicker Brocken für den TuS Harpen: Das Team von TuS Coach Ingo Bredenbröcker empfängt den bisher noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Herne. „Der Primus kommt und wir haben Bock, uns von unserer besten Seite zu zeigen“, so Bredenbröcker. Zumindest personell, wird das den Gastgebern jedoch nicht gelingen. Denn mit Yannick Eversberg, Ayoub Simali, Patrick Hampel und Marco Jankowski muss der TuS auf vier wichtige Spieler verzichten. Einziger Lichtblick: Routinier Thomas Jasinski, der lange nicht eingreifen konnte, wird gegen die Sportfreunde auflaufen. „Zusätzlich müssen wir mindestens vier A-Jugendliche mit einplanen“, erklärt der Trainer.

VfB Annen (12./15) – SC Union Bergen (9./8). „Wir werden eine Mannschaft stellen, ich weiß aber noch nicht genau, wie sie aussehen wird“, so die ehrlichen Worte von Bergens Trainer Markus Deutsch. Weil nun auch noch Daniel Wnuk (gesperrt für drei Wochen) und René Schütz (Muskelfaserriss) ausfallen, stehen ihm aktuell insgesamt elf Spieler nicht zur Verfügung. Somit werden erneut die Alt-Herren und die Zweite der Union aushelfen müssen. Und auch Co-Trainer Franco Wolfgram, der langsam ohnehin zum festen Kader gezählt werden sollte, muss gegen die Wittener erneut auf der Spielerbank platz nehmen.

CSV SF Bochum-Linden (3./12) – SG Herne 70 (6./10). „Spätestens seit der letzten Woche muss man die Herner auf der Liste haben. Wir erwarten ein sehr schwieriges Heimspiel, wollen unsere Serie aber natürlich aufrechterhalten“, erklärt CSV-Coach Nico Brüggemann, dessen Team nunmehr seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen ist. Gegen die Herner nicht mit dabei sind Jannik Karlisch und Elias Trevin, hinter den Einsätzen von Tom Remmel und Linus Schellenberg steht noch ein Fragezeichen. Wieder mit von der Partie ist indes Julian Methling, der in der Vorwoche gegen Bergen noch angeschlagen passen musste.

CFK Bochum (5./10) – SV Phönix Bochum (7./10). „Natürlich erwarten wir jetzt eine Reaktion unserer Mannschaft“, erklärt der Geschäftsführer des CFK, Diyar Hago, dessen Team in der Vorwoche die erste Saisonniederlage einstecken musste. Mit 0:4 unterlagen die Kurden gegen SG Herne 70. Personell ist jedoch weiterhin keine Besserung in Sicht: Zusätzlich zu den ohnehin schon vielen Ausfällen müssen die Gastgeber nun voraussichtlich auch auf Masrour Oman und Fouad Elyas (beide angeschlagen) verzichten.

„Kurdistan ist für uns aktuell ein bisschen wie eine Wundertüte. Wir stellen uns auf ein sehr heißes Spiel ein“, erklärt Phönix-Trainer Christian Drews. Bitter für ihn: Sowohl Marvin Huß als auch Dennis Gidaszewski werden wahrscheinlich ausfallen. Wer genau für beide einspringen wird, das ist noch nicht geklärt.

TuS Heven (14./4) – DJK Adler Riemke (15./4). Für die Riemker wird es langsam ernst, denn aus bisher sechs Spielen konnte die DJK erst vier Punkte für sich verbuchen. Folgerichtig sind die Bochumer inzwischen auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. „Wir müssen gegen Heven alle raushauen, auch wenn unser Kader weiterhin sehr dünn besetzt ist“, erklärt Riemkes Trainer Philipp Theobald. Zwar ist Alex Ewald wieder einsatzbereit und sorgt für ein wenig Entlastung, die Gäste müssen jedoch weiterhin auf zahlreiche angeschlagene Spieler verzichten.

SC Weitmar 45 (11./6) – TuS Kaltehardt (13./4). Die Euphorie über den wichtigen Befreiungsschlag der Vorwoche konnte Weitmars Trainer Tobias Vößing innerhalb seines Teams zeitlich nur sehr begrenzt wahrnehmen. Denn bereits beim ersten Training nach dem 4:0-Erfolg über Riemke in der Vorwoche stellte sich in Weitmar wieder die Normalität ein. Und die Normalität bedeutet, wie bei so vielen anderen Teams auch, extremer Personalmangel. „Wir werden definitiv wieder auf Spieler unserer Zweiten zurückgreifen müssen“, so Vößing.

Das Personalkarussell dreht sich also weiter: Zwar steht Steven Murru wieder zur Verfügung, dafür fehlt nun im Vergleich zur Vorwoche jedoch Enes Coemez (urlaubsbedingt).

Für die Gäste dürfte der Druck in den letzten Wochen noch einmal deutlich gestiegen sein: Denn in beiden vergangenen Spielen musste Kaltehardt sich recht deutlich geschlagen geben. Damit ist der TuS inzwischen auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht.

SV Bommern (16./0) – VfB Günnigfeld (8./9). Die Niederlage Günnigfelds in der Vorwoche gegen Altenbochum sitzt immer noch tief, das wird schnell deutlich, wenn man mit VfB-Coach Dino Degenhardt spricht. „Das war mit Abstand unser bestes Saisonspiel bisher“, unterstreicht der Coach direkt zu Beginn. Ein Bruch sei die unglückliche Pleite jedoch auf keinen Fall, „denn natürlich wollen wir unseren eigentlich sehr positiven Lauf jetzt weiter fortsetzen“, so Degenhardt. Personell haben sich die Vorzeichen jedoch etwas verschlechtert: Kamil Kokoschka und Kevin Wrede fallen definitiv aus. Auch der Einsatz von Cian Tasbas (Schulterprobleme) ist noch unsicher.