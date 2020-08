Kurdistan Bochum folgt dem SC Weitmar ins Pokal-Halbfinale

Bochum. Mit den Spielen von Mittwochabend sind drei von vier Viertelfinalspiele im Kreispokal absolviert. Donnerstagabend folgt die letzte Partie.

Mit dem Spiel CSV Bochum-Linden gegen den SV Phönix Bochum enden am Donnerstagabend (19 Uhr) die Spiele im Viertelfinale des Kreispokals. Am Mittwoch standen zwei Spiele an. Dabei gab es mit den Partien DJK Adler Riemke gegen CF Kurdistan Bochum sowie VfB Annen gegen SW Wattenscheid 08 ausschließlich Vergleiche zwischen Bezirksligisten.

Nachdem sich der SC Weitmar überraschend deutlich mit 7:1 gegen den Westfalenligisten Concordia Wiemelhausen durchgesetzt hatte, stehen nun auch Kurdistan Bochum und der VfB Annen im Halbfinale.

Jwan Mohammad trifft doppelt

Kurdistan Bochum setzte sich mit 3:1 (2:0) gegen Riemke durch. Jwan Mohammad traf zum 1:0 und 3:0, Mohamad Hosin erzielte das 2:0. Pascal Cremers konnte für Riemke am Ende nur noch 1:3 verkürzen.

Im Spiel Annen gegen Wattenscheid, Annen gewann mit 3:2 (1:1), war die Schlussphase noch einmal richtig spannend. Vincent Holthaus hatte Annen mit 1:0 in Führung gebracht. David Schroven glich noch vor der Halbzeit aus. Dennis Vogel (65.) und Christian Buth (87.) erhöhten im zweiten Abschnitt für Annen auf 3:1. Die Wattenscheider wollten sich nicht geschlagen geben, konnten durch Fabio Herrmann in der Nachspielzeit nur noch auf 2:3 verkürzen.

Das Spiel zwischen CSV SF Bochum-Linden und dem SV Phönix Bochum wird am Donnerstag um 19 Uhr angepfiffen (Hasenwinkeler Straße 75).