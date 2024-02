Kritik nach Niederlage: Wie reagiert Concordia Wiemelhausen?

Concordia Wiemelhausen trifft in der Fußball-Westfalenliga Sonntag auf den BSV Schüren.

Bochum Concordia Wiemelhausen steht in der Spitzengruppe - und will da nicht weg. Dazu musste die Niederlage gegen Lennestadt aufgearbeitet werden.

Nach der überraschenden Heimniederlage im Nachholspiel gegen Lennestadt will Fußball-Westfalenligist Concordia Wiemelhausen am Sonntag ab 14.30 Uhr im Auswärtsspiel beim BSV Schüren unbedingt auf den Erfolgsweg zurückkehren und mit einem Sieg den unmittelbaren direkten Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Die Videoanalyse der letzten Niederlage brachte für Trainer Carsten Droll durchweg positive Aspekte zu Tage. „Die Jungs haben sich einsichtig und äußerst kritikfähig gezeigt“, erklärt der Chefcoach, der vor auch die positiven Momente der 90 Minuten noch einmal herausstellte: „Gegen Lennestadt war es sicherlich nicht unser bestes Spiel. Aber wir hatten trotzdem genug Chancen, das Spiel auch frühzeitig für uns zu entscheiden.“

In Schüren müsse seine Mannschaft jetzt wieder dahin kommen, 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit abzurufen. Gelingen soll dies mit einer kompakteren, aggressiveren und defensiveren Spielweise. „Wir müssen, wie in der Hinrunde, gewillt sein, als Mannschaft gemeinsam anzugreifen und zu verteidigen“, so Droll kurz und knapp.

Einige personelle Fragezeichen, aber auch Hoffnung

Wiemelhausens Rene Michen (r.) droht gegen Schüren auszufallen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Personell gibt es allerdings noch einige mehr oder minder große Fragezeichen. Rene Michen hat gegen Lennestadt einen Schlag auf den Fuß abbekommen und konnte deshalb nicht das gesamte Trainingsprogramm absolvieren. Dies gilt auch für Karim Belhilali, der umgeknickt ist. Connor Drathen musste erkältungsbedingt ebenfalls kürzertreten.

Allerdings hat Droll auch die Hoffnung, dass ein zuletzt länger fehlendes Trio schon am Sonntag zumindest wieder zum Kader gehören könnte. Sowohl Burak Yerli als auch Luca Hauswerth standen am Donnerstag nach zweiwöchiger krankheitsbedingter Auszeit erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Dennis Gumpert fiel sogar insgesamt drei Wochen aus.

