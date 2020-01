Kreisvorsitzender sieht SW Wattenscheid 08 als Mitfavorit

Wer Klaus Dieter Leiendecker von Freitag an treffen möchte, sollte es in der Rundsporthalle versuchen. Der Vorsitzende des Fußballkreises Bochum will sich dort fast die komplette Endrunde der Sparkassen-Masters 2020 ansehen. „Ich werde drei Tage in der Halle sein“, sagte er. Für ihn ist die Endrunde der Bochumer Fußball-Stadtmeisterschaften ein guter Ort zur Kontaktpflege und zum Austausch. Zudem kann er dann sehen, ob und wie alles läuft. Mit den Spielen der Vorrunden war er zufrieden. Nun geht es drei Tage lang in der Rundsporthalle weiter. Die hat jetzt Parkettboden, dazu werden rund um das Spielfeld Banden aufgebaut. Die Sparkassen-Masters finden erneut in einem besonderen Rahmen statt. Auch das Preisgeld für die Teams kann sich sehen lassen. Die jeweiligen Sieger bei Frauen und Männern bekommen 1000 Euro.

Die Vorrunden sind durch, die Endrundenteilnehmer stehen fest. Wie sind die Spiele der Stadtmeisterschaften bislang aus Sicht des Vorsitzenden des Fußballkreises gelaufen?

Gut, ich bin bisher sehr zufrieden. Ärgerlich war allerdings, dass einige Mannschaften erst kurzfristig abgesagt haben. Das können wir so nicht hinnehmen. Es hat die Arbeit für die jeweiligen Ausrichter unnötig erschwert. Sie mussten kurzfristig neue Spielpläne erstellen und wenn eine Mannschaft plötzlich fehlt, fehlen dann auch Einnahmen.

Welche Mannschaften waren das?

Rasensport Weitmar, Waldesrand Linden und Germania Bochum West, jeweils die ersten Mannschaften. Das ist nicht nachzuvollziehen. Wir reden ja von sieben Spielern, mehr brauchen die Teams in der Halle ja nicht. Die zweiten Mannschaften haben alle gespielt.

Klaus Dieter Leiendecker, Vorsitzender des Fußballkreises. Foto: Sparkasse

Wie werden die Vereine bestraft?

Zunächst einmal müssen sie die normale Strafe für ein Nicht-Antreten zahlen. Das sind 100 Euro. Wir als Kreis denken aber auch darüber nach, sie darüber hinaus zu bestrafen. Eine Möglichkeit wäre, dass diese Teams im nächsten Jahr nicht mitspielen dürfen. Aber wir werden im Vorstand des Kreises besprechen und ich werde auch Kontakt mit den Vorsitzenden der Vereine aufnehmen.

In den meisten Hallen lief es friedlich. In Wattenscheid gab es Streitigkeiten und Hinausstellungen. Ist sonst noch irgendwo was passiert?

Ja, in der Gruppe Süd hat es auch eine Tätlichkeit und Rote Karten gegeben. Ansonsten war alles im Rahmen. Emotionen gehören dazu. Wir spielen kein Minigolf, sondern Fußball. Aber die Spiele in der Halle sind aus meiner Sicht eigentlich Freundschaftsspiele.

Wer ist Ihr Favorit auf den Titel?

Ich gebe Wattenscheid 08 eine Chance. Aber natürlich zählen auch die beiden Westfalenligisten Hordel und Wiemelhausen zum Favoritenkreis.