Kreispokal Bochum: Alle Spiele des Finaltags im Livestream

Witten. Beim SV Bommern steigt am 18. Mai der Endspieltag um den Moritz-Fiege-Cup. Die WAZ zeigt die Spiele um Platz drei und die Finals im Livestream.

Endspieltag beim SV Bommern: Der schon als Meister feststehende A-Kreisligist aus Witten ist nicht nur der große Außenseiter, sondern auch der Gastgeber im Bochumer Kreispokal-Finale. Zum Abschluss des Endspieltags im Moritz-Fiege-Fußball-Cup empfängt der SVB am Donnerstag, 18. Mai, Titelverteidiger Concordia Wiemelhausen auf der Anlage am Goltenbusch. Nicht nur das Finale der Herren, sondern auch die anderen drei Spiele, zeigen wir im Livestream auf waz.de. Die beiden Pokal-Endspiele begleiten wir mit einem Live-Kommentar.

Kreispokal Bochum im Livestream: So sehen Sie die Spiele

Die Livestreams finden Sie am Donnerstag in diesem Artikel. Für den Zugang zum Livestream ist ein WAZ-Plus-Abo notwendig. Zum Finale macht die WAZ ein Sonderangebot. Für den Preis von drei Euro bekommen Sie nicht nur Zugang zu den Kreispokal-Livestreams, sondern lesen für drei Monate auch die komplette WAZ-Plus-Berichterstattung unserer Lokal- und Sportredaktionen im Ruhrgebiet – von der Fußball-Bundesliga bis in die Kreisligen. Print- und E-Paper-Kunden können sich hier für unser Digitalangebot freischalten lassen.

Jubel bei den Fans des SV Bommern 05 beim Sieg im Kreispokal-Halbfinale über den Bochumer Westfalenligisten DJK TuS Hordel. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der SV Bommern 05 wirft im Kreispokal-Finale gegen Titelverteidiger Concordia Wiemelhausen auch sein Heimrecht als Trumpf in die Waagschale. Schon gegen Hordel verwandelte das Bommeraner Publikum die „Gaslock-Arena“ in einen stimmungsvollen Hexenkessel. „Das ist kein ganz normaler Kreisligist, der uns da erwartet“, hatte Concordia-Trainer Jürgen Heipertz schon nach dem knappen Sieg beim TuS Heven mit Blick auf den Finalgegner gesagt. Bommern schaffte nach einem 6:1 im Kreisliga-Duell über den FC Neuruhrort im Halbfinale gegen Hordel die dicke Überraschung und steht nun im Endspiel.

Kreispokal Bochum: Der Spielplan

10 Uhr, Spiel um Platz 3 Frauen: FC Bochum 10/21 - Hammerthaler SV

FC Bochum 10/21 - Hammerthaler SV 12 Uhr, Spiel um Platz 3 Männer: TuS Heven - DJK TuS Hordel

TuS Heven - DJK TuS Hordel 14 Uhr, Finale Frauen: Waldesrand Linden - Union Bergen

Waldesrand Linden - Union Bergen 16 Uhr, Finale Männer: SV Bommern - Concordia Wiemelhausen

Den Anfang machen am Christi-Himmelfahrts-Tag die Fußballfrauen des Hammerthaler SV und des FC Bochum, für die es im „kleinen Finale“ ab 10 Uhr um den dritten Platz geht. Beide Teams kennen sich bestens, gehören der gleichen Bezirksliga-Staffel an und sind dort auch Tabellennachbarn. Der große Finaltag startet also voraussichtlich schon mit einer ganz knappen Angelegenheit.

Kreispokal in Bochum: Heven gegen Hordel im Spiel um Platz drei

Es schließt sich an das Spiel um den dritten Platz bei den Männern, wenn ab 12 Uhr der Vorjahresfinalist TuS Heven 09 auf den Westfalenligisten DJK TuS Hordel trifft. Die Wittener scheiterten in der Vorschlussrunde nur denkbar knapp mit 1:2 an Concordia Wiemelhausen - jetzt wollen sie sich zumindest den tröstlichen dritten Rang schnappen. Favorit in der Partie aber sind die Hordeler, die nach ihrem Halbfinal-K.O. beim A-Kreisligisten SV Bommern 05 (2:3) noch etwas gutzumachen haben.

Concordia Wiemelhausen tritt als Titelverteidiger im Finale des Kreispokals Bochum an. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Um den ersten zu vergebenden Titel im Moritz-Fiege-Cup geht es ab 14 Uhr zwischen den beiden Frauenteams des Titelverteidigers und klaren Favoriten SC Union Bergen und dem Bezirksligisten SV Waldesrand Linden. Alles andere als ein neuerlicher Erfolg des Landesliga-Teams aus Bergen wäre schon eine faustdicke Überraschung.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Westfalenligist Concordia Wiemelhausen den Titel mit einem furiosen 8:5 über den TuS Heven. 2023 kam es zur Neuauflage des Endspiels schon im Halbfinale: Concordia gewann 2:1.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

Alle aktuellen Artikel zum Sport in Witten finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum