Kreisligisten stoppen Neuruhrort & Linden – VfB siegt weiter

Tristan Julius Wegge (links) und Timo Röder beim Testspiel des FC Neuruhrort gegen RW Leithe – die Partie fand auf der Anlage am Stadtgartenring statt.

Bochum. CSV Linden unterliegt Höntrop, Neuruhrort spielt 0:0 gegen Leithe und Günnigfeld feiert den dritten Erfolg in einer Woche: Das sagen die Trainer.

Rund drei Wochen oder sogar mehr sind die meisten Amateurfußball-Teams nun in der Vorbereitung zugange – daher sind die Beine teilweise schwer, wie auch die Trainer nach den Testspielen am Wochenende feststellten. So lief es für den FC Neuruhrort, VfB Günnigfeld und CSV SF Linden: