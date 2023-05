Kreisliga Bochum: Abstiegsregel, Relegation, direkter Vergleich – alles zum letzten Spieltag

Fernduell mit Phönix II am letzten Spieltag: Die SpVgg Gerthe ist vom Abstieg bedroht und muss hoffen, dass Rang 13 am Ende für ein Relegationsspiel reicht.

Bochum. Finale in den Bochumer Kreisligen: Wir geben einen Überblick, welche Entscheidungen bereits feststehen – und welche am Montag fallen werden.

Die beiden A-Liga-Meister im Kreis Bochum stehen fest: Nach dem SV Bommern sicherte sich am Sonntag auch der FC Neuruhrort vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga. Andere Entscheidungen stehen aber noch aus an einem mal wieder spannenden letzten Spieltag: Pfingstmontag werden noch Meistertitel vergeben und Absteiger gesucht. Gerade der Abstiegskampf wird auch beeinflusst von den Ergebnissen der Bezirksliga, wo die DJK Wattenscheid im Endspiel gegen den SV Zweckel aus eigener Kraft in der Liga bleiben kann – und so vielen anderen Teams aus dem Fußballkreis einen Gefallen tun würde.

„Wenn DJK Wattenscheid absteigen würde, wäre das natürlich der Super-GAU“, sagt Jörg Kaminski, Vorsitzender Kreisfußballausschuss, und erklärt: „Wir sind auch seit Wochen immer wieder am Rechnen.“ Der Kreis hat dafür gesorgt, dass auf fussball.de immer richtig markiert ist, welche Plätze den Abstiegs und welche die Relegation bedeuteten. „Wir werden am Montagabend die Anzeige auch entsprechend aktualisieren – aber wir müssen eben den letzten Spieltag abwarten.“

Wichtig: Es zählt bei Punktgleichheit nie die Tordifferenz, sondern immer der direkte Vergleich. Ist dieser ausgeglichen, gibt es ein Entscheidungsspiel bzw. bei mehreren punktgleichen Teams eine Entscheidungsrunde.

Die Ausgangslage im Überblick:

Bochum: Kreisliga A – der Abstiegskampf

Ein Abstiegsendspiel zwischen den beiden Tabellen-Dreizehnten aus der Kreisliga A gibt es nur, wenn die DJK Wattenscheid in der Bezirksliga die Klasse hält. Dann gäbe es sieben A-Liga-Absteiger. Bereits sichere Absteiger aus der A-Liga sind Union Bergen, DJK Arminia, BV Langendreer 07 und VfB Langendreerholz.

In Staffel A1 können noch die SpVgg Gerthe (13./22 Pkt.) und Phönix II (14./20 Pkt.) hoffen.

Gerthe spielt bei Bommern II, Phönix II gegen SV Türkiyemspor.

Den direkten Vergleich hat Gerthe für sich entschieden (3:2/2:2), der SpVgg reicht in Bommern also ein Punkt für Rang 13.

In der Staffel A2 können noch RW Langendreer (12./25 Punkte), Amac Spor Dahlhausen (13./24) und Altenbochum II (14./22 Pkt) auf Rang 13 landen.

RW Langendreer hat am letzten Spieltag spielfrei und würde bei Punktgleichheit den direkten Vergleich gegen Altenbochum II verlieren. Der direkte Vergleich mit Amac Spor ist unentschieden (5:2/0:2).

Der direkte Vergleich zwischen Altenbochum II und Amac Spor geht an den FCA (2:3/5:1).

Steigt die DJK Wattenscheid allerdings ab, müssen auch die Tabellen-Dreizehnten der A-Ligen runter in die Kreisliga B.

Kreisliga B – das Aufstiegsrennen

Die drei B-Liga-Meister steigen sicher auf, die Vizemeister spielen in einer Relegationsrunde einen vierten Aufsteiger aus.

In Staffel 1 steht der SC Croatia bereits als souveräner Meister und Aufsteiger fest.

Am letzten Spieltag spielt Croatia gegen den LFC Laer, der auf Rang zwei steht und noch einen Punkt braucht, um diesen zu sichern.

Drei Punkte dahinter lauert der SV Vöde, der den direkten Vergleich gegen Laer gewonnen hat und Montag auswärts beim AFC Bochum spielt.

In Staffel 2 braucht der Tabellenführer VfB Günnigfeld II noch einen Punkt.

Der VfB tritt bei Kellerkind Germania Bo-West zum letzten Spieltag an, ein Unentschieden reicht für Platz eins

Bei einer Niederlage könnten die SF Westenfeld (drei Punkte zurück) noch mit einem Sieg bei SW Wattenscheid 08 II vorbeiziehen. Westenfeld hat beide Spiele und damit den direkten Vergleich gegen Günnigfeld gewonnen und den Relegationsplatz auch schon sicher.

Marco Wodrich aus Rüdinghausen, in grau/weiß, kämpft gegen Spieler aus Herbede, in weiß, am 20. Mai 2023 bei der Kreisliga-B-Begegnung im Herrenfußball Rüdinghausen II gegen SV Herbede II auf dem Sportplatz Rüdinghausen an der Brunebecker Straße in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Am spannendsten ist es in Staffel 3:

Der SV Herbede II führt die Tabelle an (69 Pkt.) vor DJK Märkisch Hattingen (68) und FSV Witten (68).

Der FSV hat am letzten Spieltag spielfrei, aber den direkten Vergleich gegenüber Märkisch Hattingen gewonnen.

Märkisch Hattingen spielt am letzten Spieltag bei den SF Schnee, der SV Herbede II zu Hause gegen den Türkischen SV Witten (beide So., 15 Uhr).

Sind die DJK Märkisch und der SV Herbede am Ende punktgleich, geht der direkte Vergleich an die Hattinger (3:3/4:2) – Herbede müsste dann in die Relegation.

Kreisliga B – der Abstiegskampf

Je nachdem, was die DJK Wattenscheid am letzten Bezirksliga-Spieltag macht und wie viele A-Ligisten daher absteigen müssen, ist auch noch offen, wie viele B-Ligisten den Weg in die C-Liga gehen. Neun oder zehn Teams wird es am Ende treffen bzw. hat es aufgrund von Rückzügen schon getroffen. Jeweils die Plätze 14 bis 16 steigen ab, die Teams auf Rang 13 würden im Zweifel den zehnten Absteiger ausspielen.

Keine Chance auf ein weiteres Jahr B-Liga haben Tura Rüdinghausen II, VfB Annen II, TuS Blankenstein II, DJK Wattenscheid III, Vorwärts Kornharpen, AFC Bochum sowie der SV Teutonia Riemke, der sich komplett vom Fußball-Spielbetrieb zurückziehen wird.

In Staffel 1 kämpfen noch BW Weitmar II und Arminia Bochum II um den Klassenerhalt.

In Staffel 2 sind es DJK Wattenscheid II, FC Azadi, Türkiyemspor II, RW Leithe II und mit einer Mini-Chance Germania Bo-West. Eine Entscheidungsrunde um Rang 13 ist nicht auszuschließen.

In Staffel 3 landet der TuS Querenburg II auf Rang 13 und hofft, dass keine Relegation notwendig wird.

Kreisliga C – das Aufstiegsrennen

Die fünf Meister steigen direkt in die Kreisliga B auf, die fünf Vizemeister spielen eine Relegation um einen weiteren B-Liga-Platz. Die Meister stehen bereits fest – Glückwünsche an TuS Harpen II, CFK Bochum II, RSV Hattingen, FSV Sevinghausen und VfL Winz-Baak. In der Relegation spielen RW Stiepel IV, FSV Witten II, SW Eppendorf IV und DJK AfB 06.

Offen ist der Relegations-Teilnehmer aus der Staffel C4: FC Bochum und DJK Viktoria 59 II gehen punktgleich in den letzten Spieltag, der direkte Vergleich spricht für Viktoria.

