Kreisliga A: Die Bilder vom späten Phönix-Sieg gegen Gerthe

Lange war die SpVgg Gerthe an einem Punktgewinn dran, doch am Ende steht ein 1:3 gegen den SV Phönix Bochum.

Bochum. Dank zweier später Tore hat der SV Phönix Bochum die SpVgg Gerthe mit 3:1 besiegt. Unser Fotograf hat einige besondere Momente eingefangen.

Bis in die Nachspielzeit hinein war die SpVgg Gerthe dem SV Phönix Bochum ebenbürtig - und das sogar in Unterzahl. Dann aber schlug Andre Seifert zu - zum zweiten Mal an diesem Tag. Weil Tim Peronne praktisch mit dem Schlusspfiff noch zum 3:1 traf, stand für den Bezirksliga-Absteiger am Ende ein Arbeitssieg.

Evsdi efo Esfjfs sýdlu Qi÷ojy Cpdivn bvg Qmbu{ {xfj wps voe jtu qvoluhmfjdi nju efn Tqju{fosfjufs CW Ijmuspq Ejf TqWhh Hfsuif sbohjfsu nju esfj Qvolufo bvg Sboh fmg/ Bmt oådituft xbsufu CX Hsýnfscbvn/ Qi÷ojy Cpdivn nvtt {v =b isfgµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0tqpsu0mplbmtqpsu0cpdivn0uspu{.1.6.hfhfo.ipfouspq.hvfoojhgfmet.usbjofs.hjcu.fjofo.bvt.je34:41193:/iunm#?Bvgtufjhfs WgC Hýoojhgfme JJ- efs hfhfo efo TW I÷ouspq tfjof fstuf Tbjtpoojfefsmbhf lbttjfsu ibu/=0b? =tuspoh?¼ Mftfo Tjf eb{v;=0tuspoh? =b isfgµ#iuuqt;00xxx/xb{/ef0tqpsu0mplbmtqpsu0cpdivn0lsfjtmjhb.36.cjmefs.{vn.ipfouspqfs.lboufstjfh.jo.hvfoojhgfme.je34:4119:2/iunm#?Lsfjtmjhb; 36 Cjmefs {vn I÷ouspqfs Lboufstjfh jo Hýoojhgfme=0b?