Kreis Bochum sagt alle Jugendspiele ab – VfL-Spiel ist offen

Bochum. Viele Sportplätze sind gesperrt, die Bedingungen schwierig. Für Witten, Bochum und Hattingen hat der Fußballkreis eine Entscheidung getroffen.

Seit Freitagmittag kamen nach und nach die Spielabsagen herein: Eis und Frost, Regen und Schnee machen viele Sportplätze unbespielbar. Der Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Bochum hat für klare Verhältnisse gesorgt und daraufhin den kompletten Jugendspieltag abgesagt – das gilt auch für fast alle überkreislichen Spiele in Bochum, Witten und Hattingen.

Von 15 oder 16 gesperrten Sportanlagen sprach der stellvertretende Vorsitzende im KJA, Kurt Eckloff, am Freitagnachmittag. Von weiteren Absagen sei auszugehen. Um Planungssicherheit zu schaffen einerseits und vergebliche Fahrten zu vermeiden andererseits habe man sich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

Bochumer Fußballkreis wird Nachholspiele wohl erst 2024 ansetzen

Die meisten Spiele werden voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr nachgeholt, sondern eher vor dem geplanten Pflichtspielstart Anfang 2024. Die Spiele der E- bis G-Junioren, bei denen es nicht um Auf- und Abstieg geht, müssen nicht nachgeholt werden.

Die Absage betrifft alle Spiele, die von der Kreis- bis zur Westfalenliga stattfinden. Alle Spiele darüber, also auf westdeutscher Ebene oder darüber, etwa die C-Jugend-Regionalliga oder auch die A- und B-Jugend-Bundesligen, bleiben davon unberührt.

Spiel der U19 des VfL Bochum ist noch offen

In der U19-Bundesliga trifft der VfL Bochum von Heiko Butscher etwa am Samstag an der Hiltroper Straße auf den Tabellenletzten SC Verl. Anstoß soll um 13 Uhr sein – ob tatsächlich gespielt wird, entscheidet dann der Platzwart beziehungsweise der Schiedsrichter. Schon Klarheit hat die U15 der DJK TuS Hordel: Da die Platzanlage an der Hordeler Heide gesperrt ist, fällt die Partie der C-Jugend-Regionalliga gegen Viktoria Köln aus.

