Kostenlose Karten: Astro Ladies Bochum hoffen auf viele Fans

Wiebke Bruns (l.) und die VfL Astro Ladies Bochum hoffen im Aufstiegsspiel gegen die BG Bonn auf eine große Fan-Unterstützung. 300 Zuschauer dürfen das Spiel am Samstag in der Rundsporthalle live verfolgen.

Bochum. Die Astro Ladies Bochum spielen um den Aufstieg in die 2. Liga. 300 Fans können dabei sein. Tickets gibt es kostenlos und auch in der Halle.

Die Astro Ladies Bochum wollen an diesem Samstag mit einem Sieg gegen die BG Bonn den ersten Schritt in Richtung Aufstieg zur 2. Bundesliga machen. 300 Fans können sich das Spiel live ab 15 Uhr in der Rundsporthalle ansehen. Tickets gibt es kostenlos im Internet, aber auch am Samstag in der Halle. Fans, die das Spiel sehen wollen, müssen nur, wie inzwischen gewohnt, „geimpft, genesen oder getestet“ sein.

Dazu gibt es eine besondere Regelung für die Fans, die sich an der Spendenaktion „100x100“ beteiligt haben. „Für sie haben wir besondere Plätze reserviert“, sagt Thomas Poll, der Sportliche Leiter der Astro Ladies. „Sie müssen aber natürlich auch geimpft, genesen oder getestet sein.“

Spiel wird im Livestream gezeigt

Für die Fans, die keine Karte bekommen oder die nicht in die Halle wollen, überträgt der Verein das Spiel im Livestream im Internet (sportdeutschland.tv).

Diese Rahmenbedingungen haben die Bochumer für das Spiel am Samstag und die Fans festgelegt:



· Zulässige Zuschaueranzahl 300 mit Erfassung der persönlichen Daten zur Rückverfolgbarkeit (Fassungsvermögen Rundsporthalle ohne Innenraum 1000, Nutzung höchstens ein Drittel der Kapazität)

Fest zugewiesene Plätze in Gruppen zu 100 Personen auf die 3 Blöcke B/C/D der Haupttribüne. Der Mindestabstand in den drei Gruppen muss nicht eingehalten werden.

· Negativtestnachweis bzw vollständige Impfung 14 Tage oder PCR-Test mindestens 28 Tage, maximal sechs Monate. Er muss vor Zutritt zur Halle vorgewiesen werden.

· Tragen eines Mund-/Nasenschutzes auf dem Weg bis zum Sitzplatz, der bei Einnahme des Platzes abgenommen werden kann

· Es wird ein „kleines“ Catering geben.

· Kein Eintritt, Spenden sind jedoch willkommen.

· Eingang Sportler und Offizielle (hinten) und Zuschauer (Haupteingang) getrennt voneinander halten

· Sportler benötigen keinen Negativtest oder ähnliches

Die Zuschauer tragen sich beim Betreten der Halle durch den Haupteingang in vorbereitete Listen pro Block B, C oder D ein, weisen Negativtest oder Alternativen vor und bekommen einen Platz (auf Merkzettel notiert) zugewiesen.

