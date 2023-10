Nach halbem Jahr: Knappmann wirft auch in Bövinghausen hin

Dortmund. Gegen die TSG Sprockhövel tritt Oberligist TuS Bövinghausen mit einem neuen Trainer an: Christian Knappmann hat hingeworfen.

Nach nur einem halben Jahr als Trainer des TuS Bövinghausen hat Christian Knappmann wieder hingeworfen. Der 42-Jährige wollte den Oberligisten eigentlich in die Regionalliga führen – nach der 0:6-Klatsche am Samstag im Derby gegen Türkspor Dortmund ist der TuS aber nur Siebter. Bövinghausen war stark gestartet, verlor aber drei der letzten vier Spiele. Sonntag empfangen die Dortmunder die TSG Sprockhövel an der Provinzialstraße (15 Uhr).

Die Derby-Niederlage und der sportliche Misserfolg sollen nicht der Grund für den Rücktritt sein, betont der Ex-Trainer. Die Entscheidung habe sich über einige Wochen angebahnt, sagt Knappmann, er habe sich das gut überlegt – die genauen Gründe sollen intern bleiben.

Christian Knappmann als Trainer von RW Ahlen im Gespräch

Bövinghausen war Knappmanns dritte Station innerhalb von zwei Jahren, nachdem er vorher sechs Jahre lang dem SC Westfalia Herne die Treue hielt. Erst Anfang 2022 hatte er den Niederrhein-Landesligisten BW Mintard übernommen, war von Dezember 2022 bis April 2023 Trainer beim FC Kray. Seit April war er in Bövinghausen, auch dieser Job endet vorzeitig.

Christian Knappmann war sechs Jahre lang Trainer bei Westfalia Herne von 2015 bis 2021. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Eine Pause braucht Knappmann nach eigener Aussage aber nicht. Sein Ziel ist, im Profi- oder NLZ-Bereich als Trainer zu arbeiten, auch in der Vergangenheit hatte er mit Co-Trainer-Jobs etwa in der 3. Liga geliebäugelt – in jedem Fall hat er hohe Erwartungen an die Professionalität eines Klub. Nach Informationen dieser Redaktion ist Knappmann ein Kandidat auf eine Aufgabe bei Regionalliga-Kellerkind Rot Weiss Ahlen. Ahlen hatte sich im September nach nur vier Monaten von Daniel Berlinski getrennt. Auch die Ruhrnachrichten berichten darüber.

Vierter Trainerwechsel nach Wattenscheid

Der Trainerwechsel in Bövinghausen ist der vierte in dieser Oberliga-Saison: Christian Britscho und Patrick Helmes mussten bei der SG Wattenscheid 09 und den Sportfreunden Siegen gehen; Britschos Nachfolger ist Engin Yavuzaslan, bis dahin beim Liga-Konkurrenten SpVgg Vreden. Dort haben seitdem Andree Dörr und Romario Wiesweg die Verantwortung.

