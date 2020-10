Bochum. In der Fußball Kreisliga A steht der fünfte Spieltag an. Eintracht Grumme erwartet Waldesrand Linden, das wegen Corona zweimal aussetzen musste.

A1: Eintracht Grumme – Waldesrand Linden (Sonntag, 15 Uhr). Am fünften Spieltag kommt es in der Kreisliga A1 zum Kellerduell. Der Tabellenletzte Eintracht Grumme empfängt den Vorletzten Waldesrand Linden. Beide Teams sind nach vier Spieltagen noch punktlos. Während Grumme in drei absolvierten Partien jeweils als Verlierer vom Platz ging, blieb Linden in zwei Partien ohne Punktgewinn.

Dass die Lindener in dieser Saison bereits zwei Wochen quarantäne-bedingt aussetzen mussten, sieht deren sportlicher Leiter Thomas Scharpe allerdings nicht als Nachteil: „Wir konnten in dieser Zeit zwar nicht trainieren, aber die Jungs haben darauf super reagiert und dafür in den letzten zwei Wochen jeweils drei statt zwei Mal trainiert, sodass wir trotz der Zwangspause topfit sind.“

Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis

Gegen Grumme soll sich dieses Engagement nun auch in den Ergebnissen widerspiegeln, wie Scharpe betont: „Wir wollen jetzt endlich mal ein Erfolgserlebnis einfahren. Uns war klar, dass sich unter dem neuen Trainer und mit den Neuzugängen erst einmal alle kennenlernen mussten, aber jetzt haben wir uns auferlegt, uns für unsere Arbeit auch zu belohnen.“

A2: Weitmar 45 II – TuS Blankenstein (Sonntag, 13 Uhr). Dass Weitmars Reserve gegen TuS Blankenstein als Favorit in die Partie geht, ist bei einem Blick auf die Tabelle kein Geheimnis. Der SC ist vor dem fünften Spieltag noch ungeschlagen und kassierte in den bisherigen Partien nur ein Gegentor.

Blankenstein hingegen rangiert nach drei Niederlagen und einem Remis auf dem vorletzten Tabellenplatz, insbesondere die Abwehr präsentierte sich mit 17 Gegentoren in vier Spielen wenig sattelfest. Für Weitmars Trainer Michael Drews jedoch kein Grund die Hattinger zu unterschätzen. Nach den überzeugenden Auftritten gegen Herbede und Ruhrtal erwartet Drews von seinem Team, den guten Saisonstart gegen Blankenstein zu bestätigen.

An bisherige Leistungen anknüpfen

„Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und einen deutlichen Sieg einfahren. Der kann sich aber nicht nur im Ergebnis, sondern auch in einer überlegenen Leistung widerspiegeln.“ Weitmars Übungsleiter legt insbesondere Wert darauf, den vermeintlich schwächeren Gegner nicht zu unterschätzen: „Gegen Topmannschaften der Liga haben wir zuletzt gezeigt was wir können, aber wir dürfen gegen Blankenstein nicht nachlassen“, sagt Drews. „Wenn man gegen Teams aus dem Tabellenkeller denkt, 60 bis 70 Prozent würden reichen, kann das schnell nach hinten losgehen. Das wollen wir am Sonntag von Beginn an vermeiden und stattdessen unsere bisherigen Leistungen bestätigen.“