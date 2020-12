Keine Spiele mehr für U-Teams des VfL Bochum im Dezember

Kein Training, kein Spiel: Für Heiko Butscher (M.), Trainer der U 19 des VfL Bochum, geht es vorzeitig in die Winterpause.

Bochum. Das war zu erwarten. Der DFB hat entschieden, dass auch im Dezember in den Nachwuchs-Bundesligen keine Spiele mehr stattfinden werden.

Diese Nachricht sorgt im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum zumindest etwas für Entspannung. Zwar würden die U-Teams des VfL Bochum gerne trainieren und spielen. Da sie aber aufgrund der Corona-Verordnungen nicht trainieren dürfen, passt es, dass das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes nun die Aussetzung des Spielbetriebs in der A-Junioren-Bundesliga und der B-Junioren-Bundesliga auch für die restlichen Spiele im Dezember beschlossen hat.

Der DFB berichtet auf seiner Homepage, dass sich zuvor bereits der zuständige DFB-Jugendausschuss unter Leitung von Walter Fricke für eine temporäre Aussetzung des Spielbetriebs ausgesprochen hatte. Mit der Aussetzung des Spielbetriebs folgt das DFB-Präsidium auch „formell der bundesweiten Verfügungslage im Hinblick auf Kontaktbeschränkungen, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen“, heißt es in der Meldung.

Bundesligen gehen direkt in die Winterpause

Der Spielbetrieb der A-Junioren-Bundesliga wird damit mindestens bis zum 6. Dezember ausgesetzt, danach ist reguläre Winterpause. Auch die für Mitte Dezember angesetzten Achtelfinalbegegnungen im DFB-Pokal der Junioren sind abgesetzt worden. Der Spielbetrieb der B-Junioren-Bundesliga wird mindestens bis zum 13. Dezember ausgesetzt, anschließend beginnt auch da die reguläre Winterpause.

Aktuell, heißt es in der Meldung weiter, prüfe der DFB in verschiedenen, von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängigen Szenarien, „wann der Spielbetrieb in der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie im DFB-Pokal der Junioren wieder aufgenommen werden kann“.

