Keine klaren Favoriten in Gruppe C und D bei den Erstteams

Für die Seniorenteams der Gruppen C und D beginnen die Endrunden ebenfalls am Samstag (18.). Knapp zwei Stunden nach den Viertelfinals der anderen Seniorenteams wird ab 16.15 Uhr um den Einzug in die Finalspiele gekickt. Nach der Vorrunde ziehen die beiden Gruppenersten in die entscheidenden Viertelfinalspiele ein (19.31 Uhr/19.46 Uhr). Die Sieger dieser Spiele sind dann für den Finaltag am kommenden Sonntag qualifiziert.

Die Zuschauer erwartet zumindest auf dem Papier einen sehr ausgeglichenen Durchgang: Jeweils drei Bezirksligisten und jeweils ein A-Ligist werden sich in der Gruppenphase messen.

Kaltehardt will weiter feiern

In der Gruppe C trifft der Bezirksligist TuS Kaltehardt, der sich als Turniersieger des Bezirks Ost für die Endrunden qualifizieren konnte, auf seine zwei Ligakontrahenten SC Weitmar 45 und SW Wattenscheid 08 sowie den A-Ligisten DJK Arminia Bochum. „Ich bin schon recht zufrieden mit unserem bisherigen Auftreten in der Halle. Darauf können wir aufbauen“, sagt Kaltehardts Trainer Carsten Droll.

Verzichten muss er wahrscheinlich auf Simon Sperlich (angeschlagen), der erst vor wenigen Wochen an der Urbanusstraße unterzeichnet hat (zuvor Germania Bo-West). Wieder mit von der Partie ist indes Marcel Kuhn, der ebenfalls bereits in der Vorwoche für Kaltehardt auflief und wie Sperlich erst kürzlich zum TuS wechselte (zuvor Ruhrtal-Witten).

Personelle Probleme bei Wattenscheid

Für die Wattenscheider und Turniersieger des Bezirks West steht es personell hingegen ein wenig schlechter: Torwart Yasin Muslubas sah die Rote Karte und fällt folgerichtig aus. Auch Diyar Kaplan muss passen. Der Routinier zog sich am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss zu und wird wahrscheinlich längerfristig pausieren müssen. „Ich hoffe, dass es fair bleibt und sich keiner verletzt. Ob wir mit sieben oder mit acht Feldspielern auflaufen, das ist noch nicht geklärt“, sagt Wattenscheids Trainer Christian Möller, dessen Team sich in der Vorwoche gegen Landesligist DJK Wattenscheid den Turniersieg im Westen sichern konnte.

In der Gruppe C geht es für den Turniersieger des Bezirks Süd, den Bezirksligisten FC Altenbochum, gegen seine Ligakollegen VfB Günnigfeld und SV Phönix sowie den A-Ligisten RW Langendreer. „Wir haben in der Vorrunde kaum Federn gelassen, das war eine tolle Leistung von den Jungs. Natürlich wollen wir den Verein jetzt auch in den Endrunden vernünftig repräsentieren“, so der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter. In der Halle passen muss sein Torwart Daniel Schmitz, der in der Vorrunde mit Rot des Platzes verwiesen wurde. Zwar ist FCA-Keeper Jonas Kapfer weiterhin einsatzbereit, damit er aber nicht als einziger Keeper auflaufen muss, wird Benjamin Kersten (Zugang der zweiten Mannschaft/SV Langendreer 04) für Schmitz übernehmen.

Veränderungen beim SV Phönix

Beim SV Phönix stehen ebenfalls leichte Veränderungen bevor: Co-Trainer Hendrik Weber, der in der Vorrunde noch als Spieler auf dem Platz aktiv war, wird nun zusammen mit Coach Maximilian Wagener auf der Tribüne Platz nehmen. „Die Jungs übernehmen das Halle komplett alleine. In den letzten Jahren hat das auch sehr gut funktioniert“, so Wagener. Zusätzlich mit an Bord sind Alex Libhöfer, Leon Jung und Nils Musial, die allesamt in der Vorwoche noch passen mussten.