„Keine Bewegung, keine Spannung“: Höntrop wacht zu spät auf

Bochum. Beim SV Höntrop hakt es beim 1:2 gegen Croatia an mehreren Stellen. Im Video-Interview arbeitet Kapitän Ahmet Ayata die Mängelliste ab.

Nach dem 1:1 gegen den TuS Harpen II wollte der SV Höntrop am Sonntag in der Kreisliga A1 eigentlich wieder voll durchstarten, doch statt auf Platz zwei vorzurücken, gab es die zweite Saisonpleite: Die Höntroper unterlagen Aufsteiger Croatia Bochum mit 1:2 und offenbarten dabei gleich eine ganze Reihe an Problemen. Im Video-Interview mit Kommentator Ruben Bartsch geht Kapitän Ahmet Ayata die Mängelliste durch

SV Höntrop: Ahmet Ayata im Video-Interview

Höntrops Ahmet Ayata im Interview Höntrops Ahmet Ayata im Interview

