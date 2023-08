Nico Pickert vom Linden-Dahlhauser Kanuclub aus Bochum, hier bei der DM im Halbfinale der C 1 Herren Leistungsklasse, startet bei der WM in Duisburg.

Kanu - WM Kanu-WM in Duisburg: Bochumer Pickert erreicht Finalläufe

Bochum. Der Bochumer Nico Pickert startet bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg. Er hofft darauf, sich für Olympia in Paris empfehlen zu können.

Seit Mittwoch und noch bis zum Sonntag finden in Duisburg die Weltmeisterschaften die Kanu-Weltmeisterschaften statt. Mit dabei ist Nico Pickert vom Linden-Dahlhauser Kanu Club. Ein Jahr vor dem Olympiaschen Spielen in Paris präsentiert er sich in guter Form. Mit guten Leistungen hat er sich für zwei Finalrennen qualifiziert. Klar ist, wer sich bei den Weltmeisterschaften gut präsentiert, hat gute Chance auf ein Ticket für Paris.

Das Jahr lief bisher ohnehin schon gut für Pickert. Bei verschiedenen Leistungstest zeigte er gute bis sehr gute Leistungen, hatte mal selber die Nase vorn, mal seine Konkurrenten aus Potsdam, Leipzig und Berlin. Dabei sind viele bekannte Namen: Sebastian Brendel, Peter Kretschmer und Conrad Scheibner. Allesamt schon Olympiasieger und Weltmeister.

Im Frühjahr bei den Qualifikationen in den Einer-Canadiern ebenfalls in Duisburg kam Pickert als der erfolgreichste Paddler nach Hause. Später bei den Weltcup-Rennen in Ungarn und weiteren Ausscheidungen lag er immer mit vorn.

Nico Pickert bestreitet am Samstag zwei Finalläufe

Bei den Weltmeisterschaften in Duisburg bestreitet Pickert am Wochenende zwei Finalrennen. Zusammen mit Moritz Adam hat er das Finale im Zweier-Canadier über die 1000 Meter erreicht. Das A-Finale findet am Samstag, 26. August, gegen 11.15 Uhr statt. Pickert/Adam gehen mit der schnellsten Vorlaufzeit ins Rennen. Sie hatten ihren Vorlauf klar dominiert und vier Sekunden Vorsprung gewonnen.

Adam ist neben Pickert dann auch im Vierer-Kanadier über die 500 Meter mit dabei. Die beiden weiteren Akteure sind Conrad Scheibner und Michael Müller. Das deutsche Quartett gehört auch hier zu den Medaillen-Kandidaten. Das Rennen findet gegen 12.40 Uhr am Samstag statt.

