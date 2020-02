Jugend-Fecht-Elite zeigt Klasse beim Weltcup in Wattenscheid

Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, aber auch die USA, Kanada oder China schickten ihre besten Nachwuchs-Florettfechterinnen für Einzel- und Teamwettkämpfe nach Wattenscheid. Die Kämpferinnen tummelten sich in den Hallen des Sportzentrums Westenfeld. Dort hatte die Fecht- und Sportgemeinschaft Wattenscheid mit ehrenamtlichen Helfern 19 Fechtbahnen aufgebaut – Routine für den Verein. Denn das Kräftemessen des Florett-Nachwuchses fand bereits zum 34. Mal statt.

Dank Heimvorteil: Deutschland stellt mehr Starterinnen

Die Veranstaltung in Bochum ist eine von nur einer Handvoll Weltcup-Turniere im Sportfechten. „Ein Heim-Weltcup bietet deshalb einige Vorteile für unsere Nachwuchskräfte. Als Ausrichter dürfen wir insgesamt 20 statt 16 Starterinnen melden“, berichtete Christine Süfke aus dem mehrköpfigen Organisationsteam. Für die 14- bis 20-jährigen Fechterinnen ging es bei der Traditionsveranstaltung auch um wertvolle Qualifikationspunkte für die im Juni stattfindende Weltmeisterschaft in Salt Lake City (USA).

„Der eigentliche Juniorenbereich umfasst die 17- bis 20-Jährigen. Es dürfen allerdings auch jüngere Athletinnen ab 14 Jahren teilnehmen“, erklärte Süfke am Rande der Wettkämpfe. Die so genannten Kadetten können sich über einige nationale Turniere für die großen internationalen Veranstaltungen qualifizieren. Die deutsche Rangliste im Florett ist für die Startberechtigung ausschlaggebend. An ihrer Spitze steht Aliya Dhuique-Hein. Die 18-Jährige trainiert am Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim.

Nachwuchshoffnung Dhuique-Hein – Olympia 2024 ist das Ziel

Christian Süfke von der FSG Wattenscheid ist eine der Organisatoren des Wetcups. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Als Deutschlands beste Florett-Fechterin in Juniorenbereich sorgte sie für eine Überraschung im Einzelwettkampf. Sie kämpfte sich bis ins Halbfinale vor. Dort unterlag sie Alexandra Sunduchkoya mit sieben zu 15 Treffern. Die Russin erreichte später das Finale, wo sie auf dem Center Court der US-Amerikanerin Lauren Scruggs unterlag. „Körperlich war das Turnier sehr anstrengend. Ich habe gut gefochten, muss aber meine Emotionen noch besser kontrollieren“, analysierte Dhuique-Hein nach ihrem Sieg in der Runde der letzten 32. Alle anderen deutschen Fechterinnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden. Beim folgenden Teamwettkampf belegte das deutsche Team sechsten Platz.

Die Reise zur Junioren-Weltmeisterschaft in den USA kann die 18-Jährige nach dem dritten Platz sicher buchen. Dort kann sie den nächsten Schritt machen, um sich ihren Traum zu erfüllen. „Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris“, gestand Dhuique-Hein, die im Anschluss lobende Worte für die Turnierausrichter fand. „Ich war zum vierten Mal in Bochum dabei. Die Veranstaltungen waren immer gut organisiert, und wir haben schon oft an einzigartigen Orten gekämpft“, erinnert sie sich zurück.

Ohne Olympia im Rücken: Zuschauerzulauf blieb aus

Zum 30. Jubiläum des Bochumer Fecht-Weltcup wählte das Organisationsteam mit Christina Süfke den RuhrCongress als Austragungsort. Im vergangenen Jahr gastierte das Turnier im Eisenbahnmuseum. „Wir streben Orte mit Industriegeschichte als Austragungsort an. Leider war dies in diesem Jahr nicht mehr möglich“, erklärte Süfke und ergänzte: „Dadurch hielt sich das Zuschauerinteresse in Grenzen. Bei anderen Locations werden mehr Passanten auf uns aufmerksam. Zusätzlich steigt das Interesse nach Großveranstaltungen, wie beispielsweise Olympische Spiele.“

Zum Sportfechten gehören drei Waffen

Das Fechten besteht es aus drei Gattungen. Dabei kommen unterschiedliche Waffen zum Einsatz. Degen, Säbel und Florett unterscheiden sich dabei nicht nur in Länge und Form. Die Klinge eines Floretts misst maximal 90 Zentimeter.

Während beim Degen-Fechten der gesamte Körper als Trefferfläche gilt, zählt beim Fechten mit dem Säbel nur ein Treffer am Rumpf, Kopf oder den Armen. Beim Florett-Fechten ist die gültige weiter reduziert. Dort sind nur Treffer des Rumpfes oder des Schritt Schritt-Bereiches erlaubt.