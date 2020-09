Jugend-DM: TV Wattenscheid 01 holt drei Goldmedaillen

Bochum/Heilbronn. Mit drei Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen kehrten die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 von der Jugend-DM zurück.

Dreimal Gold und zweimal Silber sowie zahlreiche Finalplatzierungen und persönliche Bestzeiten: Die Talente des TV Wattenscheid 01 zeigten bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend (U20/U18) in Heilbronn starke Leistungen.

Am Sonntagnachmittag, dem dritten Tag der DM, gab es eine weitere Goldmedaille für den TV Wattenscheid 01. Langsprint-Talent Anastasia Vogel stürmte in einem spannenden Rennen über die 400 Meter Hürden (U20) zu Gold.

Nach einer durchwachsenen Saison war Vogel nach ihrem Wettkampf überglücklich. „Ich musste diese Saison viel Pause machen. Ich war verletzt und dazu kam noch die Corona-Pandemie. Das war wirklich nicht einfach, deshalb bin ich sehr zufrieden. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich heute unter 60 Sekunden laufe, aber ich möchte mich mit einer Goldmedaille auch nicht beschweren“, so Vogel.

Coach Filipowski lobt die Deutsche Meisterin Anastasia Vogel

Lobende Worte kamen auch von ihrem Coach Slawomir Filipowski. „Anastasia hatte wirklich zu kämpfen in der Saison. Erst Abi-Stress, dann eine Entzündung und fünf Wochen Trainingsausfall in der Vorbereitung. Dazu noch Corona. Sie hatte eigentlich nur drei Wochen Zeit, sich auf die DM vorzubereiten. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Die Zeit, die sie heute gelaufen ist, ist sie lange nicht gelaufen. Das zeigt ihren Kampfgeist. Der war auch heute vor dem Wettkampf deutlich zu spüren. Das war sehr gut. Und natürlich hat sie noch deutlich mehr Potenzial“, so Filipowski.

Anastasia Vogel vom TV Wattenscheid gewann Gold bei der Jugend-DM über 400 Meter Hürden. Foto: TV Wattenscheid / TV 01

Weitspringerin Nicola Kondziella ist nicht zu schlagen

Zuvor, in der Vormittags-Session am Sonntag, hatte Weitspringerin Nicola Kondziella Gold geholt. Damit hat sie zum dritten Mal Edelmetall bei Deutschen Meisterschaften geholt: Nach Silber (Weitsprung, weibliche Jugend U18) bei der Jugend-DM in Ulm im vergangenen Jahr und Bronze bei den Jugendhallenmeisterschaften in diesem Jahr, war sie diesmal für ihre Konkurrentinnen unschlagbar. Mit ihrem weitesten Sprung auf 6,23 Meter im dritten Versuch ließ sie nicht nur ihre Konkurrenz hinter sich, sondern stellte auch eine starke neue persönliche Bestleistung auf.

„Das fühlt sich sehr gut an. Wir haben uns auf den Kampf um die Goldmedaille eingestellt. In den letzten Wochen habe ich gut trainiert. Das hat mich auch nochmal bestärkt“, sagte sie. Zeit ihren Sieg zu feiern ist aber kaum. „Am Dienstag springe ich nochmal beim Anhalt-Meeting in Dessau“, so die 18-Jährige nach ihrem Wettkampf. Auch ihr Trainer Peter Schnabel war hoch zufrieden mit seinem Schützling. „Das war ein sehr guter Wettkampf von ihr“, sagte der Sprung-Coach des TV Wattenscheid 01. „Sehr überzeugend vom ersten bis zum letzten Sprung. Sie hat gezeigt, was sie draufhat. Ich wusste, dass sie Weiten zwischen 6,20 und 6,25 Meter springen kann. Das im richtigen Moment hinzubekommen, ist eine Kunst.“

Malin Böhl gewinnt den Titel bei der U18 mit dem Diskus

Malin Böhl ist ebenfalls Deutsche Jugendmeisterin geworden. Die Wattenscheider Werferin hat in der Vormittags-Session am zweiten Tag der Deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn den Diskus-Wettbewerb in der weiblichen Jugend U18 gewonnen. Mit ihrer Siegesweite von 44,16 Meter setzte sie sich knapp gegen die zweitplatzierte Franca Gelbhaar (SC Neubrandenburg, 44,02m) durch.

„Ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Böhl. „Ich habe nicht so richtig damit gerechnet. Wir waren mit unseren Meldeleistungen alle sehr nah beieinander. Da hofft man natürlich auf Gold. Dass es jetzt geklappt hat, ist umso schöner.“ Auch Trainerin Maike Schmidt lobte die 16-Jährige für ihren Sieg in einer schwierigen Saison. „Das war wirklich nicht einfach dieses Jahr. Den Mädels fehlte die Wettkampf-Praxis zu Beginn der Saison. Es war wegen Corona nicht einfach, Wettkämpfe zu finden. Deshalb war der Sieg heute schon eine Überraschung. Aber überraschende Siege sind ja immer die schönsten“, so Schmidt.

Pia Northoff gewinnt in der U20 Silber mit dem Diskus

Edelmetall gab es auch für Wurftalent Pia Northoff. Die 17-jährige Wattenscheiderin holte am Samstagabend im Diskus-Wettkampf (U20) die Silbermedaille. Nach einem Ungültigen im ersten Versuch, übernahm sie im zweiten Durchgang mit einem Wurf auf 48,83 Metern zunächst die Führung. Im vierten Versuch konterte dann aber Jule Gipmann (SV Viktoria Goch) mit 50,65 Meter. Mit einem Wurf auf 49,73 Meter im Fünften Versuch kam Pia Northoff ihrer Konkurrentin noch einmal sehr nah. Am Ende war die Werferin vom Niederrhein aber unschlagbar. „Ich bin für Gold angereist und habe gehofft, dass der Knoten platzt. Die Saison war leider sehr holprig. Auch weil sich wegen Corona alles nach hinten verzögert hat und vieles unklar war. Deshalb freue ich mich trotzdem über Silber“, sagte Pia Northoff.

Sprinter Lennart Hartenberg wird Deutscher Vizemeister

Das zweite Silber der Meisterschaft ging an Sprinter Lennart Hartenberg. Er zeigte seine gute Form schon im Vorlauf über die 100 Meter (U18). Da blieb er mit einer Zeit von 10,76 Sekunden nur 1/100 über seiner Bestleistung, die er in diesem Jahr auf der schnellen Bahn im Weinheim aufgestellt hat. Im Finale konnte er sich dann nochmal steigern. Da sprintete er beherzt zu 10,70 Sekunden. Das bedeutete Platz zwei. Auch Team-Kollege Simon Sattelberger konnte sich über einen Platz im Finale freuen. Er stellte im Vorlauf mit 10,90 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung auf und qualifizierte sich über die Zeit. Im Finale wurde er Fünfter mit 10,92 Sekunden.

Tolle Rennen zeigte auch Sprinterin Marie-Louisa Schöbel. Im Vorlauf über die 100 Meter (U18) stellte sie mit 12,04 Sekunden schon eine neue PB auf. Im Finale konnte sie das dann noch toppen. Sie sprintete zum ersten Mal in ihrer Karriere unter 12 Sekunden und wurde Siebte mit 11,98 Sekunden.

Hürdensprinter zeigen starke Leistungen

Auch die Nachwuchs-Hürdensprinter des TV Wattenscheid 01 zeigten am zweiten Tag der Jugend-DM starke Leistungen. Der 16-jährige Noah Braida steigerte zwei Mal seine persönliche Bestleistung. Im Vorlauf (U18) sicherte er sich mit 14,40 Sekunden einen Platz im Finale. Da rannte er dann starke 14,22 Sekunden. Das bedeutete Platz vier. Trainingspartner Mark Petruschka, der in der Meldeliste vor Braida platziert war, hatte dagegen Pech. Er wurde nach einem Fehlstart im Vorlauf disqualifiziert.

Mehr Glück hatten die Mädchen über die 100 Meter Hürden (U18). Madleen Malecki wurde im Finale Fünfte mit einer neuen PB von 14,00 Sekunden. Aaliyah Mbenda, die im Vorlauf ihre persönliche Bestleistung auf 14,18 Sekunden gesteigert hatte, bestätigte ihre gute Form noch einmal. Sie rannte 14,20 Sekunden und wurde damit Siebte. Trainingspartnerin Marie-Louisa Schöbel konnte sich mit 14,44 im Vorlauf nicht für das Finale qualifizieren.

100 Meter: Fabienne Fliedner verpasst Medaille ganz knapp

Auch über 200 Meter (wJU18) verpasste sie das Finale nur knapp (24,99 Sekunden). Genau so wie Felina-Malin Fiener (26,65 Sekunden). Fabienne Fliedner schrappte im 100 Meter Finale (U20) nur knapp an einer Medaille vorbei. In einem hochkarätigen 100 Meter Finale wurde sie Vierte in 11,92 Sekunden hinter Lilly Kaden (FC Schalke 04, 11,32 Sekunden), Talea Prepens (TV Cloppenburg, 11,41 Sekunden) und Tina Benzinger (LG Stadtwerke München, 11,82 Sekunden). Trainingspartnerin Sophie Bleibtreu wurde im Finale Sechste in 11,96 Sekunden – zeitgleich mit der fünftplatzierten Lena Brunnhübner (TuS Roland Brey). Bei Team-Kollegen Maximilian Heinrichs reichte es nicht fürs Finale. Er rannte im Halbfinale 11,05 Sekunden über die 100 Meter (U20).

Mittelstrecke: Lea Kruse und Marie Winse im Finale

Gut präsentierten sich auch die Mittelstrecken-Spezialistinnen Lea Kruse und Marie Winse. Sie zeigten im Finale über die 1.500 Meter in einem taktischen Rennen gute Leistungen und blieben mit Platz fünf und sechs voll in den Erwartungen (Lea Kruse, 4:44,21 Sekunden, Marie Winse: 4:45,06 Sekunden). Ebenfalls auf dem fünften Rang platzierte sich Joyce Oguama. Die Mehrkämpferin warf ihre Kugel auf 12,87 Meter und erzielte damit im Kugel-Wettbewerb (U20) eine Saisonbestleistung. Werfer Marcel Reisch zeigte im Diskus-Wettbewerb (U18) ebenfalls gute Würfe. Er belegte mit einer neuen persönlichen Bestleistung (54,08 Meter) den siebten Platz.

Nicht so glücklich lief es für Dreispringerin Jolie Bomert. Die 16-Jährige sprang bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften 11,37 Meter. Damit verpasste sie das Finale. Die Weite reichte für Platz 12. „Ich bin schon etwas enttäuscht“, so Bomert nach dem Wettkampf. „Das Einspringen war wirklich gut, aber im Wettkampf war ich schon sehr nervös“.