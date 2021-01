Joos und Geske führen Sparkassen-Stars Bochum zum Heimsieg

Bochum Die VfL Sparkassen-Stars Bochum thronen nach einem Sieg des Willens gegen Düsseldorf weiter an der Spitze der 2. Basketball-Bundesliga.

In diesem Moment zeigt er seine Muskeln in der leider ja weitgehend leeren Rundsporthalle. Eine triumphale Geste. Johannes Joos, der überragende Mann am Samstagabend, erzielt mit einem mutigen Dunk das 85:83 für die VfL Sparkassen-Stars. Keine vier Minuten sind noch zu spielen in dieser rasanten, intensiven, immer engen und umkämpften Partie gegen die ART Giants Düsseldorf. Joos‘ Dunk ist noch einmal ein Signal für die Bochumer, die meist führen, sich aber nie richtig absetzen können. Das Hinspiel hatten die Bochumer gegen Düsseldorf verloren, es ist die einzige Saisonniederlage bisher, und in heimischer Halle sollte die Revanche gelingen. Sie gelang.

Auch dank Joos, der es auf 29 Punkte acht Rebounds brachte, der fünf seiner zehn Dreierversuche traf. Nach seinem Dunk zog Bochum auf 89:83 davon, ehe Joos, wer sonst, einen weiteren Dreier versenkte zum 92:85. Dem Power Forward gebührte mit zwei verwandelten Freiwürfen dann auch der Schluss-Akt. Am Ende setzte sich der VfL dank einer kämpferisch starken Leistung und einer guten Wurfquote mit 96:92 durch. Knapp, aber verdient, zumal die Bochumer über ein 28:22 nach dem ersten Viertel, ein 55:54 zur Pause und 73:71 vor dem letzten Durchgang meist eine hauchzarte Führung behaupten konnten.

Headcoach Felix Banobre lobt den Kampfgeist: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

Mit dem achten Saisonsieg im neunten Spiel verteidigten die Bochumer ihre Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Da Münster in Schwelm verlor, sind die Itzehoe Eagles nun punktgleich Tabellenzweiter, sie haben aber bereits drei Partien mehr gespielt und genau drei Partien mehr verloren. Es sieht gut aus für die Pole Position vor den Play-Offs, sehr gut sogar.

„Das war heute ein großer Sieg für uns“, sagte Headcoach Felix Banobre hinterher begeistert. „Die Spieler haben ihre Konzentration während des kompletten Spiels hochgehalten und haben in jeder Sekunde sehr hart für den Sieg gearbeitet. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Auch Geschäftsführer Tobias Steinert atmete nach dem Erfolg gegen einen der stärksten Konkurrenten auf. „Es war ein Spiegelbild des Hinspiels mit dem Unterschied, dass wir diesmal treffsicherer waren“, sagte er. Und dass sich die Bochumer in dem „großen Kampf“, so Steinert, diesmal keine Schwächephase am Ende erlaubten.

Düsseldorf gewinnt das Rebound-Duell - aber Bochum trifft viele Dreier

Das Rebound-Duell aber ging wie im Hinspiel klar an die Düsseldorfer mit 42:29, auch die Defense des VfL ließ zu viele einfache Punkte zu. „Wir haben zu viele zweite Chancen gewährt, weil wir die Rebounds abgeschenkt haben“, kritisierte Banobre. Doch mit einer Dreierquote von 42 Prozent und 13 Volltreffern hatte der VfL diesmal die bessere Antwort als noch in Düsseldorf (20 Prozent).

Angeführt wurde Bochum erneut von Niklas Geske, der über die Saison gesehen schlicht „der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels ist. Das ist schon Wahnsinn“, schwärmt Steinert. Gegen die Art Giants brachte es der Pointing Guard auf 20 Punkte und stolze 16 Assists. „Er trägt unser Spiel, das ist grandios“, so Geschäftsführer Steinert.

Aber auch andere überzeugten. Miki Servera zum Beispiel, der nach überstandener Muskelverletzung erstmals seit dem 21. November wieder mitspielte. Unter anderem dank seiner 13 Punkte gab er ein gutes Comeback. Und auch auf Lars Kamp, der mit Joos, Geske, Marius Behr und dem diesmal schwachen Kilian Dietz die Starting Five bildete, war erneut Verlass.

Lamar Mallory muss mit Schmerzen im Knie das Feld verlassen

Zwei Wermutstropfen gab es aber auch. Der direkte Vergleich geht nach dem 90:97 im Hinspiel an Düsseldorf, er entscheidet bei Punktgleichheit über die Platzierung. Aktuell hat Bochum aber bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer.

Schwerwiegender könnte eine erneute Verletzung von Lamar Mallory sein. Nach seiner Knieverletzung musste er in seinem erst zweiten Einsatz nach der Pause, bei dem er gute Ansätze zeigte, mit Schmerzen am gleichen Knie das Feld verlassen. Mallory wird noch untersucht. Ob er am Mittwoch, 6. Januar, spielen kann, ist noch offen. Dann geht es für die Bochumer bereits weiter mit dem Nachholspiel bei den Rhein-Stars Köln (19.30 Uhr/live bei Sportdeutschland.TV).

Definitiv weiterhin fehlen wird Elijah Allen (Knieverletzung). Bei Julian Jasinski (Probleme am Sprunggelenk) und Marco Buljevic (Fingerverletzung) besteht die Hoffnung, dass sie am Mittwoch wieder eingreifen können. Oder spätestens am Samstag bei Lok Bernau, dem dritten Spiel binnen acht Tagen.

VfL Sparkassen-Stars Bochum – ART Giants Düsseldorf 96:92 (55:54)

Viertel: 28:22, 27:32, 18:17, 23:21

VfL Sparkassen-Stars: Johannes Joos 29 Punkte, Niklas Geske 20 Punkte und 16 Assists, Lars Kamp 14 Punkte, Miki Servera 13 Punkte und 6 Assists, Lamar Mallory 8 Punkte, Niklas Bilski 6 Punkte, Marius Behr 5 Punkte, Kilian Dietz 1 Punkt, Tim Lang, Gabriel Jung, Lasse Bungart, Ben Böther