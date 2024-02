Jetzt anmelden: Das ist der längste Staffel-Lauf im Pott

Bochum 111 Jahre DJK Teutonia Ehrenfeld und ein ganz besonderer Lauf: Acht Stunden dauert er. Eine Staffel über 111 Runden. Anmeldungsphase läuft.

Die Laufsport- und Triathlon-Abteilung der DJK Teutonia Ehrenfeld hat sich zum 111-jährigen Bestehen etwas ganz Besonderes einfallen lassen: einen Staffel-Lauf über acht Stunden auf einer 400-Meter-Tartanbahn. Wer zuerst 111 Runden schafft, erhält als Prämie 111 Euro.

Der „1. USB 8H-Teamlauf“ findet am 20. April statt, die Anmeldephase hat begonnen.

Auf 400-Meter-Bahn: Teams können zwei, vier oder sechs Läuferinnen und Läufer stellen

Hintergrund zur kreativen Idee: Ein Triathlon-Event ist bereits sehr gut durch den Stadtwerke-Triathlon des SV Blau-Weiß Bochum abgedeckt. Zudem gibt es in Bochum sowie im näheren Umkreis weitere hochkarätige Laufveranstaltungen, erklärt Nina Nübel, die die Idee zum Lauf hatte und das Projekt unter anderem mit dem Abteilungsleiter Patrick Nübel und dem zweiten Vorsitzenden der Teutonia, Jan Großkopf vorantrieb.

Beim nach eigenen Angaben „längsten Staffel-Lauf im Pott“ handelt es sich um ein Team-Event. Über den Zeitraum von acht Stunden gehen maximal 100 Staffelteams zu zweit, zu viert oder zu sechst an den Start. Entscheidend ist, welches Team am Ende der acht Stunden die meisten Runden bewältigt hat. Gelaufen wird auf einer 400-Meter-Tartanbahn mit durchgehend drei Bahnen. Auf einer Geraden gibt es eine vierte Bahn, die als Wechselzone für die Läuferinnen und Läufer dient.

Wertung für Frauen, Männer, Mixed in allen Teamgrößen

Für jede Teamgröße gibt es eine Wertung für Frauen, Männer und die Mixed-Kategorie. Weil der Lauf auch zum 111-jährigen Bestehen des Vereins stattfindet, erhält das Team, das zuerst 111 Runden absolviert hat, eine Prämie in Höhe von 111 Euro.

Die Teams entscheiden selbst, wann gewechselt wird. Einzige Vorgabe: Eine Läuferin/ein Läufer muss aber mindestens fünf Runden am Stück laufen. Gelaufen wird auf dem Sportplatz am Bohrung in Altenbochum. Der Team-Lauf beginnt am 20. April um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Sollten am Veranstaltungstag noch nicht alle Startplätze vergeben sein, sind vor Ort noch Nachmeldungen möglich. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.8hteamlauf.de

