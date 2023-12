Bochum / Berlin Bochums Zweitliga-Basketballerinnen verlieren auch beim TuS Lichterfelde und überwintern auf Rang sechs. Und das ohne einen wichtigen Neuzugang.

Es ist mittlerweile etwas mehr als zwei Monate her, dass Jenny Strozyk das letzte Mal auf dem Parkett stand. Die Aufbauspielerin der VfL Viactiv Astro Ladies war eine der prägenden Gestalten zum Saisonstart in der 2. Bundesliga. Die Bochumerinnen starteten stark, gleich mit drei Siegen in Folge. Strozyk erzielte durchschnittlich 13 Punkte pro Spiele, dirigierte die Offensive, war mit ihrer Erfahrung Gold wert. Seitdem sind die Astro Ladies keinesfalls mehr ungeschlagen.

Eine Sieges-Serie wollte den Bochumerinnen nach dem Auftakt-Dreierpack nicht mehr gelingen. Das 65:75 beim TuS Lichterfelde war bereits die fünfte Saison-Niederlage im zehnten Spiel. Und auch beim Jahresabschluss stand Strozyk wieder mal nicht mit im Aufgebot.

Astro Ladies Bochum: Strozyk kann nicht am Team-Training teilnehmen

Der Sommer-Neuzugang hat den Verein nicht etwa schon wieder verlassen, dafür war ihre Vorfreude beim Wechsel nach Bochum wohl auch zu groß. Die 23-Jährige fehlt verletzt. Wie lange sie noch ausfallen wird, steht bislang noch nicht fest. „Aktuell macht ihr der Rücken einen Strich durch die Rechnung“, heißt es vom Verein. „Am Team-Training kann sie leider nach wie vor nicht teilnehmen.“ Bereits 2021 war Strozyk, damals noch für Osnabrück in der 1. Bundesliga aktiv, aufgrund eines Bandscheibenvorfalls für dreieinhalb Monate ausgefallen, hatte sich aber wieder zurück arbeiten können.

Aktuell befindet sich die ehemalige Jugend-Nationalspielerin in Behandlung, absolviert Krafttraining. „Sie arbeitet auf ihr Comeback hin, aber ob es klappen wird, steht leider in den Sternen“, lautet das Statement des Vereins. Das klingt nicht nach großer Hoffnung. Als Spielerin mit ihrer großen Erfahrung und Übersicht, aber auch menschlich fehlt Jenny Strozyk den Astro Ladies aktuell.

Nächstes Spiel am 14. Januar in der Rundsporthalle

Nach der Niederlage bei TusLi in der Hauptstadt überwintern die Bochumerinnen auf Rang sechs mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Weiter geht es in der 2. DBBL Nord für die Bochumerinnen erst am Sonntag, 14. Januar, mit dem Heimspiel gegen BBC Osnabrück.

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum