Irres Torspektakel bei Wiemelhausens Sieg gegen Lünen

Wer am Sonntag beim 5:4-Heimspielsieg von Wiemelhausen gegen Lünen die erste Halbzeit verpasst hatte, der konnte sich mit gutem Grund ärgern. In den ersten 45 Minuten boten die Gastgeber an der Glücksburger Straße ein Offensiv-Spektakel mit fünf Treffern. Defensiv zeigten sie sich allerdings teilweise vogelwild, so dass die Zuschauer insgesamt acht Tore zu sehen bekamen. Nach dem Seitenwechsel kam ein weiteres für Lünen dazu, in der Endabrechnung bleiben die Punkte damit in Wiemelhausen. 5:4. Ganz schön irre.

Trainer Heipertz ärgert sich über Nachlässigkeiten

„Für die Zuschauer war es ein tolles Spiel, da waren alle nachher begeistert. Für mich als Trainer sind das deutlich zu viele Gegentore an diesem Tag“, sagte Jürgen Heipertz: „Wir haben unter dem Strich verdient gewonnen und sind nicht unzufrieden, aber wir hätten es uns deutlich einfacher machen können. Wir wissen, dass wir es besser können.“

Schon nach fünf Minuten fällt der erste Treffer

Henning Wartala von Concordia Wiemelhausen im Spiel gegen den Lüner SV. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Schon nach fünf Minuten fiel der erste Treffer. Die Concordia-Abwehr war unsortiert, Lünen clever – 0:1. Doch Wiemelhausen schlug sofort zurück. Markus Scherffs Dribbling wurde durch ein Foul gestoppt, Xhino Kadiu verwandelte den Elfmeter. Anschließend drehte Wiemelhausen auf, vor allem über die Flügel entstand immer wieder Gefahr. Letztendlich trafen Cedrick Hupka und Tom Franke doppelt mit teils sehr sehenswerten Treffern.

Viele Fehler in der Defensive

Doch was vorne in den ersten 45 Minuten gelang, misslang in der Defensive. Die Lüner zeigten sich sehr beweglich und machten den Gastgebern damit Probleme. Immer wieder waren die Wiemelhauser einen Schritt zu spät, fanden im Mittelfeld nicht den richtigen Zugriff und mussten so selbst noch zwei weitere Gegentore einstecken, eines per Foulelfmeter. „Wir haben defensiv in manchen Situationen zu fahrlässig agiert“, haderte Heipertz.

Nach dem Seitenwechsel machte es Lünens Johannes Zottl, der immer wieder für Gefahr sorgte und dreimal traf, mit dem Anschlusstreffer zum 5:4 gleich wieder spannend. Danach waren die Tore allerdings für beide Teams wie vernagelt. Die Concordia vergab drei hochkarätige Chancen, auch Lünen kam an Wiemelhausens Thorben Schmidt nicht mehr vorbei.

So waren nachher wohl alle Wiemelhauser zufrieden – bis auf diejenigen, die die erste Halbzeit verpasst hatten.

Die Fakten zum Spiel

Wiemelhausen: T. Schmidt – Kern, Nkam, Strohmann, Leone – Scherff, Wartala, Simsek (83. Friedberg) – Hupka (86. Stahmer), Kadiu (86. Yeboah), Franke (67. Schwindt)

Tore: 0:1 (5.), 1:1 Kadiu (Elfmeter, 9.), 2:1 Hupka (16.), 2:2 (Elfmeter, 23.), 3:2 Franke (27.), 3:3 (29.), 4:3 Franke (31.), 5:3 Hupka (45.), 5:4 (52.)