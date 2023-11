Video: Wie Eppendorfs Zejewski plötzlich zum Torjäger wird

Bochum. Eppendorfs Peter Zejewski schießt selten Tore, doch gegen Türkiyemspor erzielt er ein ganz wichtiges. Im Interview staunt er über den Drama-Sieg.

Peter Zejeweski wusste noch gar nicht so recht wie ihm geschah: Der Verteidiger von SW Eppendorf erzielte am Samstag im Nachholspiel gegen Türkiyemspor Bochum in der zehnten Minute der Nachspielzeit das 3:2-Siegtor (hier geht’s zu den Video-Highlights) - war hinterher im Video-Interview mit Kommentator Andreas Artz völlig überwältigt. So oft trifft Zejeweski nämlich eigentlich nicht.

Im Interview verrät er, wie lange er kein Tor mehr geschossen hatte und er die Achterbahnfahrt gegen Türkiyemspor mit vier Platzverweisen erlebt hat.

SW Eppendorf: Peter Zejewski im Video-Interview

Eppendorfs Peter Zejewski im Video-Interview Eppendorfs Peter Zejewski im Video-Interview

