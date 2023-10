Fussball Kreisliga A „Irgendwann kommt Unruhe“: Darum verzweifelt Günnigfeld an Westenfeld

Wattenscheid. Günnigfeld II kassiert gegen Westenfeld die erste Pleite seit Wochen. Kapitän Schulz hat im Interview eine Erklärung und sagt, was ihm Mut macht.

Nach sieben Wochen hat es auch den VfB Günnigfeld II mal wieder erwischt: Der Tabellenzweite der Bochumer Kreisliga A1 kassierte im Derby bei den Sportfreunden Westenfeld eine 0:3-Pleite (hier geht’s zu den Video-Highlights) - die erste seit Anfang September. Kapitän Fabian Schulz erklärte hinterher im Interview mit Kommentator Alexander Alan, warum sein Team an dem Lokalrivalen verzweifelte und was ihm vor dem Topspiel am Sonntag gegen den Tabellendritten Hiltrop Mut macht.

+++ Westenfeld düpiert Günnigfeld II: Die besten Fotos des Spiels +++

VfB Günnigfeld II: Kapitän Fabian Schulz im Interview

Günnigfeld-Kapitän Fabian Schulz zur Niederlage mit 0:3 Günnigfeld-Kapitän Fabian Schulz zur Niederlage mit 0-3

Westenfelds Doppeltorschütze Tobias Hinz jubelte dagegen über den Sieg und war von einer Sache ganz besonders beeindruckt. Hier geht’s zum Video-Interview mit Hinz. Den Nachbericht zum Spiel lesen Sie hier.

