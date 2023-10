Interviews: Harpen II froh – warum läuft’s in Gerthe nicht?

Bochum. Während Harpen II seine Ziele beim 4:0 erreicht, steckt Gerthe unten drin. Nico König berichtet auch aus dem Innenleben der Gerther Mannschaft.

Mit 4:0 hat der TuS Harpen II am Sonntag das Duell gegen die SpVgg Gerthe gewonnen. Gerthe, in der vergangenen Saison in der Relegation gerettet, steht wieder am Tabellenende. Harpen II dagegen schiebt sich in Lauerposition hinter die Spitzenränge. Nach dem Spiel hat unser Kommentator Philipp Moser mit Spielern beider Teams gesprochen.

Woran hat es gelegen? Offensiv, defensiv und auch im Umgang miteinander sieht Gerthes Nico König Schwächen. Harpens Marcel Wolny dagegen war „alles in allem sehr zufrieden“ mit dem klaren Sieg.

Die Highlights des Spiels sehen Sie hier

Die besten Fotos der Partie haben wir hier zusammengestellt

TuS Harpen II: Marcel Wolny im Interview:

Kreisliga Live: SpVgg Gerthe – Tus Harpen II: Interview Macel Wolny Kreisliga Live- SpVgg Gerthe – Tus Harpen II- Interview Macel Wolny Video: FUNKE Foto & Video

SpVgg Gerthe: Nico König im Interview:

Kreisliga Live: SpVgg Gerthe – Tus Harpen II: Interview Nico König Kreisliga Live- SpVgg Gerthe – Tus Harpen II- Interview Nico König Video: FUNKE Foto & Video

