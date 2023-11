Kreisliga A1 Bochum "In Kreisliga-A-Modus schalten": Croatia-Keeper im Interview

Bochum. Nach der 0:4-Klatsche gegen Schwarz-Weiß Eppendorf haderte Croatias Torhüter Dejan Pavlovic mit der Leistung. Er nimmt sein Team in die Pflicht.

Was gefährlich auf sein Tor kam, war in der Regel drin. Croatia Bochums Dejan Pavlovic hatte beim 0:4 gegen Schwarz-Weiß Eppendorf wahrlich keinen dankbaren Nachmittag erwischt. Im Interview mit WAZ-Reporter Tizian Canizales kritisiert er zudem individuelle Fehler und fordert, dass die Mannschaft in den "Kreisliga-A-Modus" schalten müsse.

Hier gibt es die Bildergalerie zum Spiel

Croatia Bochums Dejan Pavlovic im Interview

Croatia Bochums Dejan Pavlovic im Interview Croatia Bochums Dejan Pavlovic im Interview

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum