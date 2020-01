Im Südwesten kann es wieder eine Überraschung geben

Zweimal in Folge riss Amacspor Dahlhausen im Bezirk Südwest am Ende jubelnd die Arme hoch. 2018 und 2019 qualifizierte sich der Außenseiter aus der Kreisliga A2 für die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. 2018 gewann Amacspor das Turnier, im Vorjahr erreichte der Tabellenvierte der A-Klasse den zweiten Platz nach einem 0:1 im Finale gegen den Favoriten SC Weitmar 45. Im Halbfinale hatte Amacspor den klassenhöheren CSV SF Linden mit 2:1 aus dem Turnier geworfen und sich das Ticket für das Sparkassen-Masters gesichert.

Die Stimmung im Südwesten ist traditionell gut

Am Sonntag, 12. Januar, geht es in der traditionell stimmungsvoll besetzten Sporthalle an der Dr.-C.-Otto-Straße wieder um zwei Endrunden-Tickets im Bezirk Südwest (ab 14 Uhr, Finale 18 Uhr). In der Vorrunden-Gruppe A ist Bezirksligist SC Weitmar wieder der Favorit. Das Team von Axel Sundermann spielt gegen die SG Linden-Dahlhausen, SV BW Weitmar 09 und DJK Adler Dahlhausen.

Die Gruppe B führt Bezirksligist CSV SF Linden an. Hier kommt es zum Lindener Duell gegen den SV Waldesrand, zudem kämpfen Amacspor und Rasensport Weitmar 09 um den Halbfinal-Einzug. Die beiden Gruppenbesten erreichen jeweils das Halbfinale.