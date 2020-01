Hürdenstar Dutkiewicz vor dem Comeback: „Es kribbelt schon“

Ist bereit für die Saison: Pamela Dutkiewicz freut sich auf ihren Start in der Jahrhunderthalle am kommenden Freitag.

Bochum. Bei den Viactiv-RaceArts in der Bochumer Jahrhunderthalle am Freitag gibt Pamela Dutkiewicz ihr Comeback und misst sich mit der Weltjahresbesten.

Es ist ein Comeback auf ganz besonderer Bühne: Hürdenstar Pamela Dutkiewicz plant am 31. Januar wie berichtet bei den Viactiv-RaceArts in der Bochumer Jahrhunderthalle ihre lang ersehnte Rückkehr über die 60 Meter Hürden.

Ein Comeback, bei dem sich die Wattenscheiderin aber nicht nur abfeiern lassen will, sondern sich explizit starke Konkurrenz gewünscht hat. Erst kürzlich hat sie sich im Trainingslager auf Teneriffa den letzten Schliff geholt und gemeinsam mit deutschen Top-Hürdensprinterinnen wie Ricarda Lobe (MTG Mannheim) unter Wettkampfbedingungen an der perfekten Form gearbeitet. „Das war wirklich gut für mich“, so Dutkiewicz. „Ich freue mich, jetzt nach so langer Zeit wieder Wettkampfluft zu schnuppern, es kribbelt schon. Ich hab richtig Lust, bin aber tatsächlich auch etwas nervös.“

Die Weltjahresbeste aus den Bahamas will in Bochum starten

Und das kommt nicht von ungefähr. Denn gefordert wird die 28-Jährige von einer starken internationalen Konkurrenz. Mit Devynne Charlton (Bahamas) hat die Weltjahresbeste und mehrmalige WM-Teilnehmerin ihren Start bei den Viactiv-RaceArts angekündigt. Herausgefordert werden die beiden von der Hallen-Europameisterin von 2009 Eline Behrings.

Ebenfalls am Start: Stephanie Bendrat - die derzeit schnellste Österreicherin, die aktuell gemeinsam mit Pamela Dutkiewicz unter Slawomir Filipowski am Olympiastützpunkt in Bochum Wattenscheid trainiert.

Karten gibt es noch ab einem Preis von 10 Euro unter https://viactiv-racearts.de/.