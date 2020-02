Hordels Trainer schlägt Alarm – Wiemelhausen geht unter

Die DJK TuS Hordel hat die Generalprobe für den Westfalenliga-Start ordentlich in den Sand gesetzt. Beim 1:2 gegen den Landesligisten Firtinaspor Herne lieferten die Gastgeber an der Hordeler Heide reichlich Material, wie man am kommenden Sonntag nicht auftreten sollte. Nach dem Spiel schlug Trainer Holger Wortmann Alarm.

„Wir haben wie fast in der ganzen Vorbereitung das vermissen lassen, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Gegen Herne fehlte der richtige Zug zum Tor, der Wille, diese Besessenheit. Wir müssen zu diesen Tugenden zurückkehren und auch wieder mehr als Einheit auftreten. Wir sind gerade dabei, unsere Vorleistungen aus der Hinrunde mit Füßen zu treten“, so Wortmann.

Partie beginnt für Hordel katastrophal

Hordels Hontcheu Ngankam (l.) verlor mit seinem Team gegen Firtinaspor Herne. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Die Partie begann für Hordel gleich katastrophal. Nach einem Rückpass von Tim Gronemeier trudelte der Ball am gerade neu verpflichteten Torhüter Hendrik Zimmermann nach 80 Sekunden zum 0:1 vorbei. Danach war die Verunsicherung spürbar. Gegen den tief stehenden Gegner fiel Hordel nicht viel ein. Durch einen Elfmeter von Timo Erdmann, Oguzhan Can war gefoult worden, ging die DJK immerhin mit einem Remis in die Kabine.

Dort rüttelte Wortmann seine Mannen wach, für 20 Minuten wurde das Spiel der Gastgeber in der zweiten Hälfte auch deutlich besser. Doch anschließend verfiel das Team wieder in den Trott und ließ sich vom Landesligisten noch einen Gegentreffer per Fernschuss einschenken (77.). Ein echtes Aufbäumen gab es in den Schlussminuten nicht mehr. Auf Hordel wartet in den kommenden Tagen noch viel Arbeit.

Herbe Pleite für Wiemelhausen: Trainer Heipertz ist fassungslos

Eine herbe Testspielklatsche fing sich Westfalenligist Concordia Wiemelhausen ein. Gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 ging die Mannschaft von Concordia-Coach Jürgen Heipertz mit 2:8 unter. „Das war eine absolute Katastrophe. Wir waren von Beginn an nicht richtig auf dem Platz“, sagte Heipertz hörbar fassungslos.

Die Ratinger indes spielten sehr souverän, stellten Wiemelhausen geschickt zu und erarbeiteten sich so schnell die ersten guten Chancen. Und es blieb nicht nur bei Chancen: Bereits nach 40 Minuten lag der Oberligist mit 4:0 vorne – lediglich der 1:4-Anschlusstreffer von Xhino Kadiu (45.) ließ wieder ein wenig Hoffnung aufkommen. „Wir haben dann viel durchgewechselt und hatten uns dann vorgenommen, in der zweiten Hälfte einfach noch mal neu anfangen. Leider haben die Jungs sich aber in beiden Hälften gleich schlecht verkauft“, so Heipertz.

Generalprobe steigt am Dienstag gegen Mengede

War nach dem 2:8 fassungslos: Wiemelhausens Trainer Jürgen Heipertz. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Das kollektive Versagen der Bochumer setzte sich nach der Pause also weiter fort, und zwar ganz zur Freude des Oberligisten: Ratingen legte drei weitere Treffer nach und erzielte schließlich, nach dem 2:7 durch Tim Schwind (80.), den 8:2-Siegtreffer kurz vor Abpfiff.

„Diese Leistung hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Wir müssen uns jetzt schnell wieder zusammenraufen“, so Heipertz, dessen Team nach einem weiteren Testspiel am Dienstag (Mengede 08/20) bereits am kommenden Sonntag wieder in der Meisterschaft gefordert ist. In Wenden geht es für die Heipertz Elf dann gegen den FSV Gerlingen (15 Uhr, Biebergstraße).

FC Altenbochum bezwingt Westfalenligist SV Sodingen

Der Bezirksligist FC Altenbochum hat die 3:5-Pleite gegen Stiepel am vergangenen Donnerstag offenbar schnell wieder abgehakt: Gegen den Westfalenligisten SV Sodingen belohnte sich der FCA nun mit einem 2:1-Erfolg. „Ein super Testspiel. Alle Jungs haben sich schön verausgabt und sind bei weitem nicht so arrogant aufgetreten wie zuletzt gegen Stiepel“, sagte Altenbochums Trainer Frank Rinklake, dessen Team dank des Treffers von Sven Scheffler (6.) bereits früh in Führung lag.

Bis zur Pause gestaltete sich die Partie dann recht gleichwertig, mit einigen Chancen auf beiden Seiten. „Im zweiten Durchgang haben die dann sehr viel Druck erzeugt“, berichtete Rinklake. Nach dem Ausgleich (47.) hatte Sodingen schließlich sogar mehr Spielanteile, scheiterte jedoch immer wieder an der gut stehenden Abwehr oder an FCA-Keeper Jonas Kapfer. Altenbochum kam gegen Mitte der zweiten Hälfte schließlich wieder besser in Tritt und erzielte den 2:1-Siegtreffer durch Nico Gerstemeier (65.).

SC Weitmar bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen

Weitmar bleibt in dieser Vorbereitung weiterhin ungeschlagen: Gegen den A-Ligisten SC Obersprockhövel II siegte der SC 45 mit 1:0 (0:0). Immerhin der dritte Sieg in Folge für das Team von SC-Coach Axel Sundermann. „Leider konnten wir aber nicht an die guten vergangenen Leistungen anknüpfen“, so der Trainer. Sein Team leistete sich viele Ballverluste, ließ die Galligkeit in den Zweikämpfen vermissen und ermöglichte Sprockhövel so einige gute Einschussmöglichkeiten.

Zwar vergab der A-Ligist allesamt, auch die Bochumer zeigten sich im Abschluss jedoch eher unsicher. Erst der späte Treffer von Maximilian Schreier (75.) sorgte dann für die Entscheidung.

Weitere Testspielergebnisse des Wochenendes im Überblick

DJK Adler Riemke – SpVgg Erle 2:0 (2:0), SV Phönix Bochum – FC Altenbochum II 2:2 (0:1), TuS Kaltehardt – FC Wetter 0:1 (0:0), FC Roj – CF Kurdistan 1:2 (1:0), TuS Harpen – SV Herbede 6:2 (2:1), SV Langendreer 04 – VfB Günnigfeld 1:3 (1:1), SSV Mühlhausen – CSV SF Bochum-Linden 2:1 (2:0)