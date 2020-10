Bochum. Gebrauchter Donnerstagabend für die Bochumer Westfalenligisten. Hordel verlor 0:2 in Deuten, Wiemelhausen unterlag Sodingen sogar mit 0:4.

Erst zwei Trainingseinheiten konnte Frank Benatelli sein Team richtig fördern und fordern. Offenbar zu selten. „Wir haben viel Arbeit vor uns. Es wird Zeit, dass wir mal länger zusammen trainieren können.“ Denn beim SV Rot-Weiß Deuten verlor der TuS Hordel mit 0:2 und kam damit noch gut davon.

Erst vor ein paar Tagen hatte Benatelli das Amt von Holger Wortmann übernommen, nach einem 2:2 zum Auftakt gab es nun die erste Pleite. „Der Gegner war uns in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen. Fußballerisch, taktisch, auch in punkto Fitness“, sagte Benatelli. „Das war eine Lehrstunde für uns.“ Folgerichtig war Hordel mit dem 0:2 (15./35.) noch gut bedient. Nach dem Wechsel lief es etwas besser, aber Hordel war doch weit davon entfernt, dem Spiel eine entscheidende Wende geben zu können.

Wieder klare Pleite für das punktlose Team von Concordia Wiemelhausen

Weiterhin sieglos ist Wiemelhausen. Die Concordia verlor auch ihr drittes Saisonspiel deutlich. Marcel Wistuba erzielte vor der Pause das 1:0 (33.), Michel Post (54.), erneut Wistuba (60.) und Hasan Akhan (83.) erhöhten nach dem Wechsel. Die Concordia von Trainer Daniel Oehlmann hat mit null Punkten und 2:12 Toren einen glatten Fehlstart hingelegt.

Bereits am kommenden Sonntag aber geht es weiter: Wiemelhausen empfängt den BV Westfalia Wickede (15 Uhr), Hordel spielt erneut auswärts, und zwar beim SC Neheim (15 Uhr).