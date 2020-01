Hordel holt noch einen Torwart - Wiemelhausen hat Pech

Dass Bochums Fußball-Westfalenligisten am Wochenende vor dem Ligastart noch einmal testen können, dafür mussten im Vorfeld vor allem die Sportlichen Leiter ordentlich Arbeit leisten. Beiden sagten die Gegner kurzfristig ab, getestet wird trotzdem. Die DJK Hordel spielt nun am Samstag gegen den Landesligisten Firtinaspor Herne (15 Uhr, Hordeler Heide) und kann dabei einen weiteren Neuzugang präsentieren. Die Concordia musste ihr Heim- zum Auswärtsspiel machen und tritt am Sonntag beim Oberligisten Ratingen 04/19 an (13 Uhr).

Hordel verpflichtet Torwart Hendrik Zimmermann

Hendrik Zimmermann, hier noch bei der SG Wattenscheid 09, wechselt zum TuS Hordel Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Nach dem Winter-Abgang von Sören Gerlach sollte der Japaner Toshiya Furuya eigentlich die Position des zweiten Torhüters in Hordel einnehmen. Nun droht der Wechsel aber zu scheitern, weil der kroatische Fußballverband, wo Furuya zuletzt aktiv war, seine Freigabe noch nicht erteilt hat. Deswegen hat DJK-Manager Jörg Versen kurzfristig reagiert und Hendrik Zimmermann verpflichtet, der bis zum Sommer bei der SG Wattenscheid und danach bei Oberligist Niederwenigern gespielt hatte.

Gegen Firtinaspor könnte Zimmermann sein Debüt feiern, Emrah Uzun soll dann ebenfalls erstmals das Hordeler Trikot überstreifen, nachdem er zuletzt durch eine Muskelverletzung ausgebremst wurde. Auch andere Akteure, wie Roussel Ngankam, sind wieder zurück. Der Konkurrenzkampf steigt, alle wollen sich einen Platz zum Ligastart erkämpfen. „Jeder hat noch die Möglichkeit, sich reinzuspielen“, sagt Trainer Holger Wortmann.

Oberligist sagt ab - Herne springt ein

Für Hordel ist die Partie gegen den Landesligisten, gegen den im Sommer ein Test mit 1:0 gewonnen wurde, die Generalprobe für den Ligastart. Eigentlich wollte die DJK gegen den Oberligisten Hammer Spvg testen. „Firtinaspor ist natürlich was anderes, aber wir sind dankbar, dass wir auf die Schnelle der Zeit noch einen Gegner bekommen haben. Die Spannung ist bei allen sehr hoch“, so Versen.

Wiemelhausen spielt jetzt auswärts statt daheim

Auch Wiemelhausen musste kurzfristig umplanen. Ursprünglich sollte Landesligist Blau-Weiß Dingden am Sonntag zum Test an die Glücksburger Straße kommen. Stattdessen fahren die Bochumer nun ins Sauerland, wo es gegen den Oberligisten Ratingen 04/19 geht. „Wir hätten gerne zu Hause getestet, aber müssen das jetzt so annehmen. Mit dem neuen Gegner bin ich zufrieden“, sagt Trainer Jürgen Heipertz, für dessen Elf es nicht das letzte Spiel vor dem Ligastart wird. Am Dienstag steigt die Generalprobe gegen den Bezirksligisten Mengede (19.30 Uhr, Glücksburger Str.).

Gegen Ratingen will der Concordia-Trainer noch einmal ein paar Dinge ausprobieren. „Jedes Spiel gibt neue Aufschlüsse. Es ist wichtig, dass jetzt jeder den Gedanken unseres Spiels reinkriegt und umsetzt“, fordert Heipertz: „Und wir müssen die Nachlässigkeiten abstellen. Wir haben gegen Essen gesehen, dass jeder Fehler bestraft wird.“ Gegen ETB Essen verlor Wiemelhausen zuletzt nach einer starken ersten Halbzeit noch mit 1:4.

Schmidt kehrt zurück - Wartala fällt sechs Wochen aus

Wiemelhausens Henning Wartala (r.) fällt rund sechs Wochen lang aus. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Personell gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Thorben Schmidt kehrt nach seiner Verletzung wieder zurück zwischen die Pfosten, Henning Wartala hat sich gegen Essen ein Knochenödem zugezogen und fällt bis zu sechs Wochen aus. „Das tut mir für ihn und die Mannschaft leid, er ist ein wichtiger Mann. Aber wir haben einen großen Kader, jetzt müssen sich andere zeigen“, so Heipertz.

Party an der Hordeler Heide

Nach dem Testspiel gegen Herne lädt die DJK Hordel zum Captains Dinner-Leseabend. Ab 18 Uhr gibt es im Vereinsheim „3. Halbzeit“ an der Hordeler Heide ein vielseitiges Programm. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Zunächst erzählt Veranstalter Michael Seiss, ehemaliger Presse- und Stadionsprecher der SG Wattenscheid, Anekdoten. Dazu gibt es einen launigen Talk mit VfL Jesus und Gerrit Starczewski, die durch den Road Movie „Pottoriginale“ bekannt sind. Außerdem geht es musikalisch zu: Der Düsseldorfer Andy Edge spielt Crossover-Electronica, und die Band „Relate“ gibt Indie-Synthpop-Rock zum Besten.