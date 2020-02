Herzblut reinwerfen – Concordia will gegen Gerlingen fighten

Am Dienstag wurde beim 4:2 gegen Mengede ein letztes Mal getestet, ab sofort geht es wieder um Punkte für Concordia Wiemelhausen. Zum Wiederbeginn der Westfalenliga muss die Elf von Trainer Jürgen Heipertz am Sonntag zum FSV Gerlingen (15 Uhr). Der Schuh drückt noch an einigen Stellen, aber die Bochumer haben sich viel vorgenommen.

Nach der Vorbereitung steht die Concordia mit einem gemischten Gefühl da. In den Tests gegen die Oberligisten war die Leistung schwach, gegen unterklassige Teams in Ordnung. Die Schwächen aus der Hinrunde sind noch vorhanden. „Wir müssen defensiv als komplette Mannschaft wesentlich kompakter stehen und von der ersten Sekunde an unser Herzblut reinwerfen. Vorne fehlt uns die Kaltschnäuzigkeit, da müssen wir torgeiler werden und den Ball nicht immer nochmal querlegen“, sagt Heipertz.

Heipertz hat sich den Gegner angesehen

Seine Zuversicht hat der Trainer aber nicht verloren: „Die Jungs haben ja schon gezeigt, dass sie es können. Wir haben uns für die Rückrunde einiges vorgenommen. Ich bin sicher, dass wir die Fehler abstellen und unser Saisonziel erreichen können.“ Das Ziel ist es, sich im Vergleich zur Hinrunde und zur vergangenen Spielzeit zu steigern – also unter die ersten Sechs zu kommen. Hohenlimburg und Neheim sind nur zwei Zähler entfernt.

Doch erst einmal zählt nur Gerlingen. Aktuell stehen die Sauerländer auf Abstiegsplatz 15. Im Hinspiel siegte die Concordia deutlich mit 4:1. „Der Gegner hat sich im Vergleich zur Hinrunde aber deutlich verbessert. Das ist eine kampfstarke Truppe, und gerade im Spiel nach vorne sind sie gut aufgestellt“, sagt Heipertz, der sich letzte Woche noch einen Test des Gegners angeschaut hat: „Nach hinten haben wir Schwächen erkannt. Da versuchen wir den Hebel anzusetzen.“

Gegen den FSV Gerlingen fallen drei Spieler aus: Henning Wartala, Cedrik Hupka und Kai Strohmann. Heipertz: „Wir haben einen großen Kader und viele Spieler, die heiß darauf sind, am Sonntag aufzulaufen.“