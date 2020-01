Zwei weitere Zähler wanderten auf das Konto der Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke und ließen sie auf Platz vier klettern. Gegen Schlusslicht HSC Haltern-Sythen gewannen die Bochumerinnen mit 24:19 (9:5).

Der Start in die Partie gehörte den Riemkerinnen, die nach gut neun Minuten eine 3:0-Führung verbuchten und wenig später mit 4:1 (14.) vorne lagen. Daraufhin kam Haltern jedoch auch zu Treffern und schloss bis zur 22. Minute auf 4:5 auf. Bis zum Pausenpfiff setzte sich die Teutonia jedoch wieder zum 9:5-Halbzeitstand ab.

Acht Siebenmeter von Gina Owczarzak sitzen

In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs entglitt den Bochumerinnen aber zunächst das Spiel, so dass Haltern zum 9:9 (37.) ausglich. Aber auch dieses zwischenzeitliche Tief steckte die Mannschaft von Mathias Weber schnell weg, machte aus dem Gleichstand in wenigen Minuten wieder eine 13:9-Führung (41.). Nach drei der acht Siebenmetertreffer von Gina Owczarzak sowie Toren von Dinah Pfizenmaier und Helena Engstfeld hieß es schließlich 19:12 (48.) für die Teutonia. Diesen komfortablen Vorsprung gaben sie auch bis zum Abpfiff nicht mehr her, so dass die Partie bereits vorzeitig zu Gunsten der Bochumerinnen entschieden war.

Schwieriger wird allerdings die Aufgabe am kommenden Wochenende, wenn die Bochumerinnen Tabellenführer DJK Eintracht Coesfeld empfangen und überhaupt das erste Mal in dieser Spielzeit auf die Münsterländerinnen treffen.

SV Teutonia: Dietrich, Freitag; Sievers (6), Owczarzak (9/8), Zänger (1), Kogel, Brandt, Pfizenmaier (4), König (2), Engstfeld (2), Bachmann