Bochum. Rund drei Monate vor dem Sparkassen Masters ist noch offen, wann es 2024 in der Rundsporthalle rundgeht. Es soll aber schnell gehen.

Die Endrunde der Bochumer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft (Sparkassen-Masters) in der Rundsporthalle ist ein Highlight für die Fußballerinnen und Fußballer der Stadt und hat eigentlich im Januar einen festen Platz im Kalender. Nur: Wann das Turnier 2024 ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung soll aber kurzfristig fallen, im besten Fall noch in dieser Woche.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

„Wir sind im Austausch mit der Stadt“, sagt Jörg Kaminski vom Fußballkreis Bochum – die Stadt Bochum ist nämlich für die Vergabe der Hallenzeiten verantwortlich. In der Rundsporthalle müssen sich die Fußballer zum Beispiel mit den Terminen von Basketball-Zweitligist VfL Sparkassen Stars arrangieren. Und da die Rundsporthalle direkt am Ruhrstadion liegt, ist diese auch Bundesliga-Heimspieltagen des VfL nicht zu haben.

VfL Bochum spielt gleich zweimal zu Hause

Und das macht die Sache kompliziert: Die Sparkassen Stars haben im Januar nämlich gleich drei Heimspiele gegen Jena, Düsseldorf und Frankfurt (3., 6. und 27. Januar) – damit fallen zwei Wochenenden weg. Unglücklicherweise finden genau an den anderen beiden Wochenenden zwei VfL-Heimspiele statt: Der Hinrundenabschluss gegen Werder Bremen (12. bis 14. Januar) sowie der Rückrunden-Auftakt gegen Stuttgart (19. bis 21. Januar).

Viele Heimspiele im Januar: Die VfL Sparkassen Stars Bochum. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Stadtsprecher Peter van Dyk erklärt auf Anfrage das Verfahren: „Die Bochumer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften (Sparkassen Masters) sind als jährlich wiederkehrendes Event auch in der Jahresplanung der Sportverwaltung vorgesehen. Eine exakte Terminierung des Finaltages in der Rundsporthalle erfolgt gewöhnlich direkt nach Bekanntgabe der Heimspielwochenenden des VfL Bochum sowie der Sparkassen Stars.“

Komplizierte Planung soll bald abgeschlossen sein

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Aufgrund der VfL-Spiele hatte der Fußballkreis geplant, bereits am ersten Januar-Wochenende das Sparkassen-Masters auszutragen, so wurde es den Klubs auf der Arbeitstagung vor Saisonstart angekündigt. Aber auch das passt nicht – zumal es dann auch schwierig geworden wäre, alle Vorrundenturniere rechtzeitig auszutragen.

Eine einfache Lösung gibt es nicht, „komplizierter“ sei es in diesem Jahr gewesen, heißt es von der Stadt. Sicher scheint, dass erste Vorrunden schon vor Weihnachten ausgespielt werden – die Winterpause beginnt ja planmäßig bereits am 3. Dezember. Stadt und Kreis beraten weiter, möglichst schnell soll eine Lösung her. Die Fragezeichen helfen schließlich weder Aktiven noch den Organisatoren. Stadtsprecher van Dyk macht Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung: „Eine Lösung zeichnet sich ab, muss aber noch hausintern final abgeklärt werden. Dies wird in den nächsten Tagen geschehen.“

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum